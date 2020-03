Industriekultur: Nächste Extraschicht für Wetter am 27. Juni

Die Freiheit mit der Burg in Alt-Wetter ist am Samstag, 27. Juni, nun erneut der Schauplatz für eine Station der Extraschicht.

Die Harkortstadt ist nach der erfolgreichen Teilnahme an der Extraschicht 2019 nun erneut ein Standort bei der Nacht der Industriekultur. Am Samstag, 27. Juni, können Besucher im Ruhrgebiet – falls das Coronavirus der Umsetzung nicht im Wege steht – 50 Spielorte in 25 Städten besuchen. Eine Örtlichkeit: die Freiheit mit der Burg in Alt-Wetter

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach der erfolgreichen Premiere in 2019 auch in diesem Jahr wieder ein Standort der beliebten Extraschicht sein werden“, sagt Bürgermeister Frank Hasenberg in einer ersten Reaktion. Das historische Areal der Freiheit wird in der Nacht zum 28. Juni „erneut ein großartiger Extraschicht-Spielort mit vielfältigen attraktiven Angeboten sein, auf den sich alle Wetteraner und natürlich unsere Gäste aus dem gesamten Ruhrgebiet jetzt schon freuen dürfen“, so Hasenberg.

Anders als bei der Premiere in Wetter beteiligt sich die Demag nun aber nicht an der Extraschicht. Nach dem runden 200-Jahr-Jubiläum spielt die Unternehmensgeschichte aber auch in diesem Juni eine Rolle, schließlich befand sich die Mechanische Werkstätte von Friedrich Harkort in der Burg Wetter (gebaut im 13. Jahrhundert). Was der Industriepionier 1819 startete und woran heute eine Ruine erinnert, dient nun als Kulisse für die Besucher aus nah und fern.