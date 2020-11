Irrtümlicher Amok-Alarm: SEK steht vor Schule in Herdecke

Herdecke. Ein Techniker hat in der Friedrich-Harkort-Schule versehentlich Amok-Teilalarm ausgelöst. Ein SEK kommt - zur Überraschung der Herdecker Schule.

Bei einem Amokalarm kommt über eine Weiterschaltung automatisch die Polizei. Ein SEK stand am Dienstag vor der Friedrich-Harkort-Schule, wie über die sozialen Medien auch schnell gestreut wurde. Allein: In der Schule selbst war von einem Alarmfall nichts bekannt. Bis in den Schulausschuss schlug der vermeintliche Alarm an der FHS jetzt Wellen.

„Das war schon sehr imposant“, sagt Schulleiter Andreas Joksch über das Aufgebot der Polizei. Von den Ängsten seiner Tochter berichtet ein Vater, von dem Unverständnis, dass nicht alle Klassen von innen verriegelt worden sind, wie es doch bei einem Amokalarm geboten ist. Und andere Kinder seien wieder reingegangen in die Schule – was das in einem echten Amokfall für Folgen gehabt haben könnte. Nicht auszudenken!

Andreas Joksch bestätigt: „Natürlich würden die Kinder bei einem Amokalarm nicht ins Freie geschickt“ oder gelassen. Schließlich war es zu Schulschlusszeit kurz nach 13 Uhr, als das SEK an der Hengsteyseestraße für Aufregung sorgte. So aber gab es einen Alarm nach außen, von dem die Schule nichts wusste. Ein Techniker hatte sich mit der Alarmierungsanlage beschäftigt, für Instandsetzungsarbeiten nach Angaben der Stadt die Anlage schulintern auf stumm gestellt -- und dann wohl den Fehlalarm ausgelöst. Der Einsatz des SEK war nicht mehr zu stoppen. „Aufgrund der Abschaltung der Sprachalarmierung war die Lehrerschaft nicht informiert und konnte deshalb auch nicht die bei einem echten Alarm vorgesehenen Maßnahmen treffen“, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt.

Alarmkette wird überprüft

Wie sich Unterrichtende und Unterrichtete im Falle eines Amokalarms zu verhalten haben, wird regelmäßig zum Thema in der Schulgemeinschaft gemacht. Zwei Mal im Jahr gibt es eine Brandschutzübung. Einmal ist sie angekündigt, einmal kommt sie unangekündigt. Dann bekommen die Schülerinnen und Schüler die Stimme zu hören, die am Dienstag stumm geblieben ist und den Amokalarm meldet. Mit einem Feueralarm geht es dann weiter und für die Jungen und Mädchen wie auch fürs Lehrpersonal nach draußen. Weil Experten dazu geraten haben, wird der Amokalarm nicht bis ins Letzte durchgespielt, um keine Ängst zu wecken. Aber es soll schon klar sein, welches akustische Signal im Ernstfall dazu führen soll, dass alle Klassen- und Kursräume von innen verriegelt werden, so Schulleiter Andreas Joksch.

Hätte der Techniker nicht die Anlage auf stumm gestellt, wäre aus dem Fehlalarm eine vollständige Übung für die Schule geworden, mit Verbleib im Klassenraum. So aber blieb die Fehlbedienung unentdeckt - bis die Polizei vor der Tür stand. Trotzdem ist auch der halbe Alarm lehrreich: Bei der Alarmierungsreihenfolge innerhalb von Herdecke habe es gehakt, so der Beigeordnete Dieter Joachimi auf die Frage eines Schulausschussmitgliedes zum Amokalarm an dem Herdecker Gymnasium, „die Abläufe sind nicht optimal gewesen.“ Daran soll nun gearbeitet werden.

Alarmanlage auf dem neuesten Stand Im März letzten Jahres wurde eine umfangreiche Sanierung der FHS abgeschlossen. Dabei wurde auch ein Amokalarm über eine elektrische Lautsprecheranlage eingebaut. „Bei der Sprachalarmierung sind wir jetzt auf dem neuesten technischen Stand“, hieß es zum Abschluss der Sanierung. Mithilfe der Anlage könne der Schulleiter einen Gefahrencode in alle Klassenräume absetzen.

Schulleiter Andreas Joksch ist jedenfalls froh, dass jetzt der Fehler eines Technikers diese Klärung ausgelöst hat und nicht ein wie auch immer gearteter Ernstfall.