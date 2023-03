Rettung Ist er in hilfloser Lage? Polizei in Wetter sucht Vermissten

Wetter. Seit Montag wird ein 60-Jähriger aus Wetter vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche. Hier weitere Informationen

Am Dienstagabend meldete eine Frau ihren 60-jährigen Ehemann, Thomas R., als vermisst. Dieser wurde zuletzt am Montag gegen 20.30 Uhr in der eigenen Wohnung in Wetter gesehen. Es ist davon auszugehen, dass er mit seinem blauen VW Polo (EN-LR1605) unterwegs ist.

Aktuell gibt es sowohl familiäre als auch berufliche Probleme. Es besteht die Gefahr, dass der Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02335-9166 1234 entgegen. Bilder und weitere Informationen finden sich unter https://polizei.nrw/fahndung/100538

