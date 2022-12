Jahr auf der Lichtburg-Bühne in Wetter startet mörderisch

Wetter. Zwei Termine mussten im Dezember ausfallen. Im Januar ist nun Premiere. Eine Vorstellung ist bereits ausverkauft.

Eigentlich sollte bereits im Dezember die Premiere sein. Endlich wieder ein neues Stück vom Koffertheater. Doch diejenigen, die bereits Karten für die Vorstellungen am 16. und 23. Dezember hatten, mussten sich gedulden. Die Grippewelle macht eben auch nicht vor den Schauspielern halt. Umso erfreulicher: Das Ensemble hat die Proben wieder aufgenommen und der Premiere am 13. Januar steht nun nichts mehr im Wege.

Die knapp viermonatige Probenphase des Ensembles war intensiv und sehr erfolgreich. Die eine oder andere Corona-Infektion bei den beteiligten Darstellerinnen und Darstellern hatte zwar zu Verzögerungen geführt, für die Schauspieler jedoch nicht problematisch. Das aufwendige Bühnenbild mit mehreren Ein- und Ausgängen, einer Treppe und einem Kamin steht auch bereits vollständig auf der Bühne der Lichtburg.

Nun heißt es Daumen drücken, dass niemand mehr krank wird, denn Regisseurin Denise Förster hat bereits bei der Absage der Premiere offen zugegeben: „Einen solchen Ausfall können wir nicht kompensieren”, gibt die Regisseurin Denise Förster offen zu. Durchlaufproben und erst recht eine Generalprobe sind natürlich nur möglich, wenn alle da sind. Früher wäre in solchen Situationen nach dem Motto „The show must go on” verfahren worden: Da standen dann auch schon mal Darsteller mit Fieber und unter massivem Medikamenteneinsatz auf der Bühne. Das hat sich durch Corona zum Positiven verändert, nun steht die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle.

Nun gibt es also einen Neustart im Januar. Die Zwangspause ist mit Szenenproben und Feinarbeit am Bühnenbild gefüllt worden. Die Premiere findet am 13. Januar 2023 statt, weitere Vorstellungen folgen am 20., 21., 27. und 28. Januar sowie am 3. und 4. Februar jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Die „Frühstücksbühne“ am 29. Januar um 11 Uhr mit reichhaltigem Frühstück für die Gäste ist allerdings schon ausverkauft.

Aber worum geht es diesmal eigentlich? Gespielt wird „Die Mausefalle“ von Agatha Christie. Am Tag an dem Mollie und Giles Ralston ihre kleine Pension er- öffnen, wird in London eine Frau ermordet. Der Täter ist flüchtig. Die ersten Gäste tauchen auf und ein Schneesturm hält alle wie in einer Mausefalle gefangen. Wer ist das nächste Opfer, wer der Mörder? Das Koffertheater Wetter präsentiert Agatha Christies erfolgreichstes Kriminalstück, in dem nichts ist, wie es scheint. Es spielen: Rhiannon Sleath, Nils Findling, Timo Petersilie, Gerlinde Freudenberg, Peter Steinmeyer, Laura Utzig, Guido Dubielzig und Lucas Brendle. Die Regie übernimmt Denise Förster, assistiert von Kirsten Gürster.

