Jeder Mensch braucht einen Platz zum Aufatmen

Warum Pfarrer Martin Treichel aus Wetter eine kleine Kapelle auf dem Olafsweg in Norwegen so bemerkenswert findet

Da steht sie, mitten auf einem kleinen Hügel, unscheinbar und unaufdringlich: Die kleine Kapelle auf dem Hof von Ingrid. Ingrid hat uns beherbergt, als wir im Juli mit einer Gruppe auf dem Olafsweg in Norwegen unterwegs waren. Gut 640 Kilometer führt dieser Weg von Oslo nach Trondheim auf den Spuren von König Olaf, der Norwegen kurz nach dem Jahr 1000 christianisierte – leider nicht immer mit friedlichen Mitteln.

Der Olafsweg ist der „kleine Bruder“ des Camino, den jedes Jahr Zehntausende gen Santiago de Compostela pilgern, auf den Spuren des Apostels Jakobus bzw. des Heiligen Hape (Kerkeling). In Norwegen sind jährlich nur gut tausend Pilgermenschen unterwegs, das bedeutet deutlich weniger Rummel, aber auch deutlich weniger Infrastruktur.

Zum Glück jedoch gibt es Menschen wie Ingrid. Sie hat vor einigen Jahren zusätzlich zur Landwirtschaft damit begonnen, Pilger*innen auf ihrem Weg von Oslo nach Trondheim zu beherbergen. Sie kocht ganz wunderbares Essen, stellt sogar Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung (ein seltener Luxus auf dem Weg), und dann gibt es da eben diese Hütte. Früher hat dort Heu im Winter gelagert, heute hat sie eine neue Funktion: In diesem silent room ist bei Kerzenlicht Zeit und Platz für Ruhe, Gedanken und Gebete. Zwar hängt ein Kreuz in diesem Raum und auch ein etwas kitschiges Gemälde mit Jesus als dem guten Hirten. Aber der silent room ist offen für alle Menschen, die nach Sinn oder Orientierung suchen in ihrem Leben. Es ist ganz einfach: Schuhe aus, Tür auf und Platz nehmen im Angesicht einer Kerze.

Sei willkommen, Mensch!

Zwei Nächte verbrachten wir in Meslo Gard, und ich habe diese Kapelle lieben gelernt mit ihren Ikonen, ihrem Gästebuch und den Sitzhockern auf dem Boden. Ich hatte das Gefühl: Hier bin ich Gott ganz nah – und mir selbst.

„Und ich werde bleiben im Haus Gottes immerdar“, so heißt es in Psalm 23. In Ingrids Kapelle konnte ich nicht bleiben für immer, unser Weg ging ja weiter. Aber eine Frage habe ich mitgenommen von dort: Wo bin ich mit meiner Seele zuhause? Wo bin ich ganz bei mir selbst und gleichzeitig bei dem ganz anderen, großen Du?

Ich bin überzeugt, wir Menschen brauchen solche Orte. Das können Kirchen oder Kapellen sein. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Bank an einem ruhigen Ort mit einer schönen Aussicht. Oder eine stille Ecke in unserer Wohnung. Ein Ort, an dem die Betriebsamkeit der Welt stillsteht. Ein Ort, an dem wir frei von Ansprüchen sind. Ein Ort, der sagt: Du bist willkommen. Schön, dass Du da bist. Nimm Platz und atme auf.

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Das Gendersternchen im Text entspricht seiner Schreibweise.

