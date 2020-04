Jetzt abstimmen: Reichen die Zug- und Busverbindungen aus?

Kommen Sie in Wetter und Herdecke gut ohne Auto von A nach B oder muss nachgebessert werden? Jetzt abstimmen und gewinnen.

Öffentliche Verkehrsmittel sind in den Städten oft ein Streitthema. Wie sieht es in Wetter und Herdecke damit aus? Sind Sie zufrieden mit dem Angebot oder wünschen Sie sich eine bessere Taktung nach Volmarstein, Wengern, Ende oder zum Ahlenberg? Beim Heimat-Check können Sie dem öffentlichen Personennahverkehr in Ihrer Stadt Schulnoten geben und dabei beispielsweise Ruhrtop-Cards gewinnen. Das Ergebnis werden wir auswerten und auch mit den Anbietern darüber sprechen. Zur Abstimmung im Internet kommen Sie unter wp.de/heimatcheck-wetter-herdecke .