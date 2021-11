Impfwilligfe müssen sich an der Rezeption anmelden am 17.11.2021 bei der Wiedereröffnung des Corona-Impfzentrums des Ennepe-Ruhr-Kreises ERK an der Kölner Straße 205 in Ennepetal. Viele ältere Menschen lassen sich hier ihre Booster-Impfung geben. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services