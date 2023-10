Jetzt für ein Stipendium im Ausland bewerben

Wetter/Herdecke. Junge Menschen aus Wetter und Herdecke können sich auf ein Stipendium fürs Ausland bewerben, um beim Freiwilligendienst den Horizont zu erweitern.

Ein neues Land entdecken, soziale oder ökologische Projekte unterstützen und interkulturelle Erfahrungen sammeln – all das lässt sich innerhalb eines Stipendiums des weltwärts-Freiwilligendiensts miteinander verbinden. Noch bis zum 20. Oktober 2023 können sich junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren bei Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation Experiment auf das weltwärts-Programm bewerben.

Neun bis zwölf Monate unterwegs

Der Auslandsaufenthalt von neun bis zwölf Monaten startet ab August 2024 und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. Das Stipendium haben bereits einige junge Freiwillige aus Wetter und Herdecke genutzt. Vor der Pandemie war beispielsweise der Herdecker Janis Schumacher damit unterwegs und hatte sich damals für ein soziales Projekt in Peru engagiert (die Redaktion berichtete).

Verschiedene Projekte und Länder

Interessierte haben die Chance sich an Projekten in Argentinien, Benin, Ecuador, Indien, Mexiko, Südafrika und Vietnam zu beteiligen. Je nach Einsatzort des weltwärts-Freiwilligendienstes können die Stipendiaten sich in verschiedenen Projektbereichen engagieren. So kann man sich zum Beispiel für Menschenrechte, für Umweltschutz, in einer gemeinnützigen Stiftung oder für Bildungsgerechtigkeit stark machen.

Prägende Zeit

Lukas verbrachte 2022 mit Experiment und weltwärts seinen Freiwilligendienst in Vietnam und engagierte sich dort an verschiedenen Schulen. Für ihn war seine Zeit vor Ort so prägend, dass er sich sogar entschied, dauerhaft als Lehrer in Vietnam zu bleiben. Über seinen Freiwilligendienst sagt er heute, dass es die beste Entscheidung seines Lebens war und es für immer verändert hat. Zudem rät er Interessierten: „Falls Du noch unentschlossen bist und Dich wie ich in einer neuen Umgebung ausprobieren möchtest, gib dem Schicksal eine Chance und mach den ersten Schritt! Nutze die Möglichkeit, die der weltwärts-Freiwilligendienst bietet und erlebe Dein eigenes Abenteuer.“

Ein Viertel der Kosten muss gesponsert werden

Das Stipendium umfasst 75 Prozent der Programmkosten inklusive Vermittlung, Vorbereitung, Betreuung, Reisekosten, Versicherung, Unterkunft und Verpflegung. Für die übrigen 25 Prozent der Finanzierung bauen die Teilnehmenden vor ihrer Ausreise einen Spenderkreis auf. Experiment unterstützt die Freiwilligen dabei, ihre Projektwünsche umzusetzen und sie bei einer passenden Partnerorganisation in den sieben Auswahlländern zu platzieren.

Unterbringung bei einheimischen Gastfamilien

Als gemeinnützige Austauschorganisation liegt es Experiment am Herzen, Teilnehmenden die Sicherheit für einen guten Aufenthaltsablauf zu geben. Deswegen arbeitet der Verein mit vielen seiner Partnerorganisationen schon lange zusammen. Die Organisationen vor Ort freuen sich über die Unterstützung durch Freiwillige aus Deutschland. Untergebracht werden die Teilnehmenden bei einheimischen Gastfamilien oder gemeinsam mit anderen Freiwilligen in internationalen Wohngemeinschaften.

Wer Interesse hat, sich für weltwärts bei Experiment zu bewerben, findet unter https://www.experiment-ev.de/freiwilligendienst-weltwaerts/ weitere Informationen und den Link zum Bewerbungsportal. Am 11. und 19. Oktober finden zudem kostenlose digitale Infoveranstaltungen statt, für die man sich unter https://www.experiment-ev.de/events/ anmelden kann. Bei Fragen stehen Alicia Hohmann und Julia Schäfer (Tel.: 0228 95722-19, hohmann@experiment-ev.de; 0228 95722-64, schaeferj@experiment-ev.de) aus der der Bonner Geschäftsstelle als Ansprechpersonen zur Verfügung.

