Auf zu Seefest, Springefest und Herdecke karibisch

Wetter/Herdecke. Feiern mit Alternative: In Wetter geht’s am Wochenende rund, in Herdecke, in Dortmund und in Hagen ebenfalls. Hier Tipps der Redaktion.

Ein Wochenende der Feste. Ob nun karibisches Flair in Herdecke, das Seefest in Wetter oder das Springefest in Hagen bzw. das Micro!Festival in Dortmund. An diesem Wochenende wird rund um Herdecke und Wetter besonders viel gefeiert.

Herdecke Karibisch

Am Wochenende verwandelt sich die Herdecker Altstadt in eine karibische Strandlandschaft, mit allem, was dazu gehört – inklusive Sand-Strand. Vor allem für Menschen, die es in diesem Jahr selbst nicht an einen weißen Sandstrand geschafft haben, könnte Herdecke Karibisch eine Art Trostpflaster sein. Tropische Cocktails, karibische Live-Musik und pures Urlaubsfeeling sind garantiert. Dazu gibt es Limbowettbewerbe und eine Schatzsuche für Kinder. Die ein oder andere Sandburg kann auch gebaut werden. Auf geht´s!

Herdecke Karibisch – in der Herdecker Altstadt. Fr. bis So. Eintritt frei.

Feiern am See

Längst eine Institution in Wetter: Das Seefest! Am Samstag und Sonntag tummeln sich dabei wieder tausende Wetteraner und weitere Gäste am Schiffsanleger am Harkortsee. Besucher dürfen sich, wie gewohnt, auf viel Livemusik, ein buntes Kinderprogramm und das große Feuerwerk freuen. Natürlich laden diverse Bier- und Gastrostände zum Verweilen ein. Hier trifft man „Hinz und Kunz“. Garantiert.

Seefest in Wetter. Sa. und So. ab 14 bzw. 10 Uhr. Eintritt frei.

Springefest in Hagen

Was für die Herdecker die Maiwoche und für die Wetteraner das Seefest ist, das ist für die Hagener das Springefest. Auf der Springe in Hagen (vor dem Cine Star Kino) treffen sich am Wochenende viele Hagener und feiern das Leben, und das bereits zum 25. Mal. Ein Jubiläum, das es in sich hat, mit vielen Bands und Musikern, einem Open-Air Gottesdienst und natürlich vielen bekannten Gesichtern. Los geht’s am Freitag um 17 Uhr.

Das Springefest in Hagen. Von Fr. bis So. zwischen Johanniskirche und Cine Star. Eintritt frei.

Micro!Festival in Dortmund

Am Freitag und Samstag wird Kleinkunst und Weltmusik in Dortmund groß geschrieben. Insgesamt 28 Ensembles und Bands aus zwölf Ländern beleben die Dortmunder Innenstadt am Wochenende mit Musik, Akrobatik und Theatereinlagen. Bereits zum 30. Mal dürfen sich Besucher auf zwei prall gefüllte Bühnen freuen.

Micro!Festival in Dortmund. Fr. und Sa. ab 14 bzw. 13 Uhr. Eintritt frei.

