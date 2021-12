Jetzt mitmachen: WP-Spiel unterm Weihnachtsbaum

Wetter/Herdecke. Fünf Exemplare des Jubiläumsspiels werden verlost- Jetzt schnell sein und mitmachen. So geht es:

Zum 75-jährigen Jubiläum der WESTFALENPOST hat der Hagener Martin Schlegel ein Spiel für die ganze Familie kreiert. Zwei Familien haben den Prototypen getestet – jetzt ist „Willis Nachrichten-Dschungel“ im Leserladen unserer Zeitung erhältlich. Zum Verkaufsstart verlost die Redaktion fünf Exemplare unter den Lesern.

Martin Schlegel, einst Leiter des Hagener Amtes für Statistik, hat schon viele Spiele erfunden. Und weil nicht nur die Zeitung Geburtstag feiert, sondern auch die Stadt Hagen in diesem Jahr 275 Jahre alt wird, verbindet sein aktuelles Spiel die beiden Jubiläen elegant miteinander. Denn es geht nicht nur um Zeitungsgeschichte. Die Spieler, die das WP-Spiel spielen, sollen auch mehr über das erfahren, was sich in den letzten 75 Jahren in der Welt, in Deutschland, in der Region und auch in Wetter und Herdecke so getan hat. Deshalb sind die mit Symbolen und Jahreszahlen gekennzeichneten Spielkarten gleichzeitig Ereigniskarten.

Relevante Nachrichten

Und darum geht es: Kaum sind die Spieler bei der WP angekommen, stellt der erfahrene Chef vom Dienst Willi einige Aufgaben. Das heißt: aufpassen und mitmachen in Willis Nachrichten-Dschungel. Da sollte man nicht die Übersicht verlieren und sich auf die Aufgaben konzentrieren. Was sind die relevantesten Nachrichten? Was ist wann passiert?

„Willis Nachrichten-Dschungel" ist im WP und WR-Leserladen erhältlich. Abonnenten erhalten das Spiel zum Vorzugspreis von 19,95 Euro, Nicht-Abonnenten zahlen 24,95 Euro.

Zwei Familien haben das Rohformat des Gesellschaftsspiel im Juni für uns getestet, damit die WP gemeinsam mit Martin Schlegel es so weiterentwickeln konnte, dass es jetzt auf den Markt gebracht werden konnte. Dabei ging es insbesondere darum, die Ereigniskarten mit historischen Gegebenheit zu füllen, die die Region bewegt haben. Herausgekommen ist „Willis Nachrichten-Dschungel“, der für Spieler ab acht Jahren geeignet ist.

Bis zu sechs Spieler können 75 Jahre Zeitungsgeschichte Revue passieren lassen und gleichzeitig durch Glück, Zufall und eine gute Strategie zum Erfolg kommen. Gleichzeitig rückt das Karten-Ablegespiel das Wissen um die Region in den Fokus.

