Jubiläum in Stiftung Volmarstein: 100 Jahre Franz-Arndt-Haus

Volmarstein. Vor genau 100 Jahren wurde das das Franz-Arndt-Haus eröffnet. Und zwar als als Kriegs-Invalidenheim der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Der 16. Dezember 1922 ist in der Geschichte der Evangelischen Stiftung Volmarstein ein besonderes Datum: An diesem Tag wurde das Franz-Arndt-Haus eröffnet. Es trägt den Namen des Stiftungs-Gründers, der Volmarsteiner Dorfpfarrer war – ein Zeichen für die große Bedeutung, die dieses Haus bei seiner Eröffnung hatte.

Gebaut wurde das Haus als Kriegs-Invalidenheim. Dieser Schriftzug steht bis heute über dem Eingang. Schwer verletzte und dauerhaft pflegebedürftige Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg wurden dort versorgt – zum Dank des Vaterlandes für ihren Einsatz an der Front. Schon im Jahresbericht 1920 der „Krüppelanstalten Volmarstein“, wie die Stiftung früher hieß, war die Notwendigkeit für ein solches Haus hervorgehoben worden: „Unsere Ärmsten der Armen, die im Felde Blut und Leben geopfert haben, haben es verdient, dass ihnen ein gemütliches, eigenes Heim eingerichtet wird, wo sie sich zu Hause fühlen“, hieß es mit Blick auf sogenannte „Kriegskrüppel“.

Seelsorger und „Krüppelheim“

Das Haus wurde nach Dorfpfarrer Franz Arndt benannt. Er hatte 1904 auf dem Volmarsteiner Berg das erste „Krüppelheim“ in Westfalen gegründet. Dies gilt als Anfang der heutigen Stiftung. Seelsorger Arndt, der bereits 1917 starb, war politisch ein Kind seiner Zeit: Seine Haltung war national und kaisertreu. Wenn während des Krieges Erfolgsmeldungen von der Front eintrudelten, läutete er die Glocken der Dorfkirche. Es sind aber nicht Franz Arndts politische Ansichten, die bis in die heutige Zeit nachwirken, sondern sein soziales Engagement. Leidenschaftlich hat er sich für Menschen mit Behinderung eingesetzt – auch deshalb, weil er selbst eine Tochter mit schwerer Behinderung hatte. Ihm hätte es sicherlich gefallen, dass ein Haus für schwer verletzte Soldaten seinen Namen trägt.

Gleich elf von ihnen zogen bei der Eröffnung am 16. Dezember ins Franz-Arndt-Haus ein. Weitere Anmeldungen lagen bereits vor. Die Inneneinrichtung entsprach, so eine zeitgenössische Beschreibung, dem neuesten Stand: „Das ganze Heim ist in überaus frischen Farben gehalten. Zahlreiche Einzelzimmer, die bequem mit den Selbstfahrern (Anmerkung der Red.: Rollstühle) zu erreichen sind, bieten den Kriegsgeschädigten die Möglichkeit, sich ihre Häuslichkeit nach Geschmack einzurichten. Jedes Zimmer enthält ein Bett, einen Schrank, einen Tisch und einen Sessel. Außerdem sind freundliche Baderäume, gemütlich eingerichtete Tagesräume und Veranden mit wunderbarem Ausblick in das Ruhrtal vorhanden. Um das ganze Haus ziehen sich eigens für die Kriegsgeschädigten angelegte Gartenanlagen, die ebenfalls bequem mit den Selbstfahrern zu erreichen sind.“

Auch während des Zweiten Weltkriegs wurden im Franz-Arndt-Haus Kriegsversehrte versorgt. Der letzte von ihnen lebte dort bis 1973. In der Folgezeit zogen in die ursprünglich nur für Männer vorgesehene Einrichtung auch Frauen ein. Außerdem wurde das Haus immer mehr für Menschen geöffnet, die nicht ausschließlich eine Körperbehinderung hatten.

as Franz-Arndt-Haus im Jahre 2022: Unser Bild zeigt einige der der aktuellen Bewohner und Mitarbeitende. Foto: Evangelische Stiftung Volmarstein

Heute leben im Franz-Arndt-Haus 24 Menschen mit verschieden Behinderungen. Sie fühlen sich dort zuhause. Die Innenräume der drei Wohngruppen und das Außengelände sind nach ihren Bedürfnissen umgebaut und ausgestattet. Ein Team von 30 Mitarbeitenden sorgt dafür, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohl fühlen und sie eine möglichst optimale Teilhabe am Alltagsleben erhalten. „Im Mittelpunkt steht, dass die Bewohner die individuelle Unterstützung und Zuwendung erhalten, die sie wünschen und benötigen“, heißt es. Dafür arbeiten Fachkräfte wie Heilerziehungspfleger und Erzieher, aber auch Hilfskräfte Hand in Hand. Gemeinsam erfüllen sie mit ihrer täglichen Arbeit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe – genau wie ihre Vorgänger zu den Anfängen, als das Franz-Arndt-Haus noch ein Kriegs-Invalidenheim war.

Auch Holzkapelle eingeweiht

Am gleichen Tag wie das Franz-Arndt-Haus wurde vor 100 Jahren auch die die erste Kirche überhaupt auf dem Stiftungsgelände eingeweiht: eine Holzkapelle.

Blick auf die Holzkapelle neben dem Johanna-Helenen-Heim, die vor 100 Jahren als erste Kirche auf dem Stiftungs-Gelände eingeweiht wurde. Foto: Evangelische Stiftung Volmarstein

Die Holzkapelle hinter dem Johanna-Helenen-Heim und in Sichtweite des Franz-Arndt-Hauses war von einem Wuppertaler Fabrikanten gestiftet worden. Sie bot 150 Besuchern Platz. Ihre Errichtung war 1922 möglich, weil die Stiftung das Recht bekommen hatte, eine eigene Gemeinde zu bilden, die „Anstaltsgemeinde“ genannt wurde. Bis dahin gehörten die Bewohner der Stiftung zur Gemeinde Volmarstein und gingen in die Dorfkirche. Heute werden in der ehemaligen Holzkapelle Förderschüler der Oberlinschule unterrichtet.

Statt der Kapelle gibt es die Martinskirche, die 1964 eingeweiht wurde. Sie ist heute eine Begegnungsstätte, in der neben klassischen kirchlichen Veranstaltungen wie Gottesdiensten, Trauerfeiern und Bibelkreisen auch Konzerte und Theaterstücke stattfinden. Die nach der Kirche benannte Martinskirchengemeinde, identisch mit der sogenannten „Anstaltsgemeinde“, wurde 2012 aufgelöst. Seitdem gehört die Stiftung wieder zur Kirchengemeinde Volmarstein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter