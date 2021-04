Jubiläums-Film „50 Jahre Wetter“ gibts nun auch auf Englisch

Filmemacher Bernd Emde aus Wetter in Aktion.

Wetter. Bernd Emde zeigte 2020 zum 50-jährigen Stadtjubiläum den Film „50 Jahre Wetter (Ruhr)“. Den gibts, dank ehrenamtlicher Hilfe, auch auf Englisch.

Der Film „50 Jahre Wetter (Ruhr)“ von Bernd Emde, den der Heimatverein 2020 zum Stadtjubiläum präsentierte und im Stadtsaal zeigte, liegt nun auch in einer englisch-sprachigen Form vor.

Die synchronisierte Fassung inklusive Übersetzungen haben Iris Peters, Jacqueline Pintus und ihr Vater Michael Pintus (lebt schon lange in San Francisco) ehrenamtlich erstellt. „Die haben eine tolle Arbeit geleistet. Ich habe einen Freundeskreis deutscher Auswanderer in den USA und Australien, die können nun Wetter an der Ruhr bei ihren einheimischen Freunden dort bekannt machen“, berichtet Emde.

Dieses Zusatzangebot können Interessierte nun für 7,95 Euro bestellen, der Preis soll nur die Unkosten abdecken. Wer den Film „50 Jahre Wetter (Ruhr)“ auf Englisch haben möchte, sollte einen USB-Stick bereit halten und Kontakt zu dem Filmemacher Emde aufnehmen (Mail an ben.catwiese@gmail.com).