Jürgen Uebelgünn wird fehlen

Der Rückzug kam für überraschend. Doch Jürgen Uebelgünns Entschluss steht fest. Ein Verlust für Wetters Rat findet Redaktionsleiterin Yvonne Held.

Die Überraschung ist geglückt. Wobei von Glück eigentlich keine Rede sein kann. Mit Jürgen Uebelgünn verlieren Hauptausschuss und Rat einen sicherlich unbequemen, aber immer engagierten Menschen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, genauer hinzusehen und verstehen zu wollen. Jemanden, der hinterfragt und nicht alles einfach durchwinkt. Seine traditionell langen Listen mit Anmerkungen zu den Haushaltsplänen werden fehlen. Immerhin wird er als sachkundiger Bürger und in Gremien weiterhin vertreten sein. Die offizielle Verabschiedung aus dem Rat und die Danksagung stehen noch aus. Doch an dieser Stelle möchte ich persönlich einmal vorweg greifen und Danke sagen. Danke, lieber Herr Uebelgünn, für die vergangenen Jahre und die vielen Protokollnotizen. Kommunalpolitik lebt von Menschen, die sich einmischen. Der freiwillige Rückzug aus dem Rat zeigt einmal mehr, wie sehr Ihnen die Politik am Herzen liegt und verdient daher ganz großen Respekt. Chapeau!

