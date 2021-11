Jugendchor „Be happy“ in Wetter sucht Verstärkung

Wetter. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 können mitmachen beim Chor „Be happy“ in Wetter. Warum das nicht nur der Gesundheit gut tut.

Der Jugendchor „Be happy“ des Kinderschutzbundes Wetter sucht in Kooperation mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in der Harkortstadt Verstärkung. „Alle, die gerne singen, musikalisch sind und gerne in einem Jugendchor mitmachen wollen, sind herzlich eingeladen“, heißt es in einer Mitteilung. Die richtet sich an interessierte Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren.

„Wir singen, was gefällt – also querbeet“, schreibt der Chor. Dazu gehören unter anderem Gospels, Rock-Pop (englisch oder deutsch), christliche Lieder und manches mehr. „Singen stärkt das Immunsystem, fördert geistige und körperliche Kraft, soziale Intelligenz, macht ganz einfach Spaß und dadurch glücklich“, meinen die Mitglieder von „Be happy“.

Die Proben finden immer dienstags von 17.30 bis 19 Uhr im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Gemeinde Wetter (Bismarckstraße 38) statt. Der Kostenbeitrag beträgt 11 Euro im Monat, Geschwisterkinder erhalten Rabatt. „Ich freue mich auf neue Jugendliche“, so die studierte Chorleiterin Elisabeth Ludwig, die „Lilly“ genannt wird.

Infos unter https://www.kinderschutzbund-wetter.de/projekte/jugendchor-be-happy und per Mail (info@kinderschutzbund-wetter.de)

Interessierte können auch direkt bei Elisabeth Ludwig anrufen: 0151-61563229 oder 02337-5429853.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter