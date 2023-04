Junge Mädchen meist Opfer: Vorsicht vor Loverboy-Masche

Ennepe-Ruhr. Emotionale Abhängigkeit als Vorstufe zum Menschenhandel: Die Loverboy-Masche verfängt immer noch. Aufklärung hilft.

Nach einem Jahr Pause ging die Onlineveranstaltung zum Thema Loverboy-Masche in die zweite Runde: Sensibilisieren und Aufklären war das Ziel der digitalen Veranstaltung zu dem die spezialisierte Fachberatungsstelle gegen Menschenhandel von Frauen zu sexueller Ausbeutung, der Diakonie Mark-Ruhr Hagen, die Integrationsagenturen der Diakonie Mark-Ruhr Hagen und die Evangelische Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr jetzt eingeladen hatten.

Wie schnell gerade junge Mädchen zum Opfer werden können, aber auch welche Möglichkeiten zur Hilfe es gibt, haben verschiedene Referent:innen verdeutlicht. Margarete Kummer und Eva Kleine von der Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel erläuterten zu Beginn die Loverboy-Masche. „Durch psychische Manipulation wird eine emotionale Abhängigkeit erzeugt, wodurch jüngere Männer Zugang und ‚Zugriff‘ auf Mädchen finden“, so Magarete Kummer.

Mehr Aufmerksamkeit ist nötig

Die Diakonie Mark-Ruhr hilft in Form von (anonymer) Beratung bis hin zu einer sicheren Unterbringung. Ein Vater, dessen Tochter selbst zum Opfer wurde, berichtete von seinen Erfahrungen. Dabei sei es aber gerade für die betroffenen Mädchen eine Schwierigkeit, sich zu öffnen. Nach dieser Erfahrung hat er die Elterninitiative Eilod e.V. ins Leben gerufen. Mit konkreten Fallbeispielen und einer strafrechtlichen Betrachtung wusste Dr. Kathrin Wick-Rentrop von der Hochschule der Polizei und öffentliche Verwaltung zu sensibilisieren.

Für den Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen hat Tanja Krause die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit dem Jugendamt beleuchtet. Am Ende der Veranstaltung bestand die Möglichkeit, in Kleingruppen vertieft in den Austausch zu gehen. Einig waren und sind sich alle Teilnehmenden, dass das Thema Loverboy-Masche gesamtgesellschaftlich mehr in den Fokus gerückt werden muss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter