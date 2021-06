Junge Wetteraner und Herdecker als Abgeordnete im Landtag

Wetter/Herdecke. Jugendliche können für drei Tage in die Rolle der NRW-Landtagsabgeordneten schlüpfen. Darum geht’s, und so kann man sich bewerben.

Mitreden in der Landespolitik – der Jugend-Landtag NRW 2021 macht’s möglich. Nachdem das Projekt Jugend-Landtag im vergangenen Jahr ausfallen musste, geht es in diesem Jahr bereits in die 11. Runde. Vom 28. bis zum 30. Oktober können interessierte Jugendliche aus allen Regionen des Landes erneut für drei Tage das Zepter im Düsseldorfer Landtag übernehmen und in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen.

Mit aktuellen Themen befassen

Die SPD-Abgeordneten Dr. Nadja Büteführ, Landtagsabgeordnete für Herdecke und Witten, und Prof. Dr. Rainer Bovermann für Wetter nehmen ab sofort Bewerbungen entgegen, ihre Wahlkreise im Jugend-Landtag zu vertreten. Drei Tage lang werden die Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren die Arbeit der 199 Abgeordneten des Landtags übernehmen. „Genauso wie die ‚echten‘ Abgeordneten werden sie sich mit aktuellen Themen der Landespolitik befassen und die parlamentarischen Abläufe kennenlernen – angefangen von Fraktionssitzungen, Experten-Anhörungen und Ausschusssitzungen, bis hin zur abschließenden Plenarsitzung“, erklärt Nadja Büteführ.

Einblick in Arbeitsalltag

Ziel ist es, jungen Menschen einen Einblick in den Arbeitsalltag der Abgeordneten zu geben und nachhaltig politisches und demokratisches Engagement zu stärken.

Motivation zur Teilnahme darstellen Eine Bewerbung muss die folgenden Informationen enthalten: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, Handynummer, E-Mail-Adresse. Außerdem sollte der Bewerber bzw. die Bewerberin seine/ihre Motivation zur Teilnahme darstellen. Die Planung und Durchführung des Jugend-Landtags steht unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Lage und der im Oktober geltenden Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung. Bewerbungsschluss ist der 25. Juni 2021.

Der Jugend-Landtag ist ein Format der politischen Bildung des Landtags NRW. Insgesamt haben seit 2008 rund 2200 junge Menschen aus allen Teilen des Landes teilgenommen. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie eine Fahrtkostenpauschale übernimmt der Landtag. Mit den Beschlüssen des Jugend-Landtags befasst sich anschließend der Hauptausschuss des Landtags. In den vergangenen Jahren debattierten die jungen Abgeordneten zum Beispiel über die Themen „Öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen“ und „Impfpflicht einführen als Voraussetzung für einen Kita-Platz“.

„Auch dieses Jahr werden sicherlich wieder spannende Themen auf der Tagesordnung stehen, die für junge Menschen besonders wichtig sind. Beispielsweise die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Daher freuen wir uns auf die Bewerbungen“, so Rainer Bovermann.

Bewerben können sich Schüler, Auszubildende, Studierende oder junge Berufstätige aus Herdecke per E-Mail bei Nadja Büteführ (nadja.buetefuehr@landtag.nrw.de), bzw. aus Wetter bei Rainer Bovermann (rainer.bovermann@landtag.nrw.de).

