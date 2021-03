Junger Gewinner aus Wetter kann mit Geschwistern klettern

Der 13-jährige Ahmad Alsaleh Ist Gewinner der SPD-Challenge. Jetzt kann er mit seinen drei Geschwistern auf dem Harkortberg klettern gehen.

Wetter. Vier Gutscheine für den Kletterwald überreichte Bürgermeister-Stellvertreterin Kirsten Stich jetzt an die Geschwister Aya, Hassan, Alaa und Ahmad Alsaleh aus Wetter. Der 13-jährige Ahmad ist Gewinner der Wetter-Challenge, die das SPD-Frauenteam kürzlich ausgeschrieben hatte. Kinder und Familien wurden eingeladen, auf spielerische Art und Weise das Stadtgebiet zu erkunden. Neun Ausflugsziele galt es zu finden, zu fotografieren oder zu zeichnen. Vom Schwungrad im Schöntal über den Wasserturm in Volmarstein bis hin zum Beck-Eck in Wengern wurden die Ausflugsziele ausfindig gemacht und im Bild festgehalten. 26 Kinder und Familien beteiligten sich an dem Wettbewerb. Bürgermeister Frank Hasenberg zog die Gewinner. Platz zwei ging an Lea Drewitzki (eine Stunde auf dem Reiterhof von Jessy Blum), Platz drei an Aron Schmidt (Stadtgutschein im Wert von 25 Euro). Den restlichen 23 Teilnehmern spendiert das SPD Frauenteam Gutscheine für ein Eis.