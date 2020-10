Jusos in Wetter - Nachwuchs der SPD dreht auf

Wetter. Sie wollen anpacken und Wetter nach vorne bringen. Was die Jusos sonst noch so alles für Vorstellungen haben.

Nach der Kommunalwahl will das Team der Jusos in Wetter nun verstärkt auf junge Menschen zugehen. Es gibt sich in einer Mitteilung selbstbewusst: „Ist sozialdemokratische Politik bei jungen Menschen cool? Sind junge Menschen interessiert an Politik in unserer Stadt? Beides lässt sich ganz einfach mit Ja beantworten.“

Die SPD Wetter habe gerade im Kommunalwahlkampf einige neue, junge Mitglieder gewinnen können, die sich nun aktiv in die politische Diskussion in der SPD in Wetter einbringen und etwas verändern möchten. Das neue Team der Jusos wolle anpacken und Themen, die die Jugend in Wetter beschäftigen, nach vorne bringen: die Attraktivität des ÖPNV ausbauen, das Sport- und Freizeitangebot für Jugendliche in Wetter aufwerten, ein Kinder- und Jugendparlament in Wetter und den EN-Kreis einführen, den Klimaschutz voranbringen und die Digitalisierung an Schulen beschleunigen. Auch die sozialen Medien seien für das Juso-Team wichtig: „Es wird zukünftig regelmäßig politische Botschaften in Form von Videos auf den Kanälen der Jusos Wetter und der SPD Wetter geben.“

Gerade hat das junge Team ein Video mit Bürgermeister Hasenberg gedreht. Die Fragen haben die Jusos aus Gesprächen mit der Jugend in Wetter ausgewählt. Das Video ist online auf Facebook und YouTube zu finden. In der Mitteilung heißt es weiter: „Die Jusos treffen sich regelmäßig im SPD-Büro in der Königstraße in Wetter und würden sich über interessierte junge Mitstreiter aus Wetter freuen.“

Die Jusos sind zu erreichen unter: jusos@spd-wetter.de

