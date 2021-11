Kabarett: Katie Freudenschuss tritt im Stadtsaal Wetter auf

Wetter. Kabarett in der Kleinen Kunstreihe: Katie Freudenschuss gastiert nun am Samstag im Stadtsaal von Wetter. Es geht um Liebe, Trump und Frauengold.

Katie Freudenschuss ist zurück mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“. Sie gastiert am Samstag, 6. November, in der Kleinen Kunstreihe in Wetter.

„Gewohnt wort- und stimmgewaltig zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin musikalisch und sprachlich ihre zahlreichen Facetten und Talente“, heißt es im Info zu dem Auftritt. „Unterschiedliche Stile, Dialekte und Charaktere verweben sich zu einer impulsiven und abwechslungsreichen One-Woman-Show.“

Mal am Klavier, mal im klassischen Stand-Up, mal auskomponiert und fein getextet und dann wieder komplett improvisiert – Katie besteche durch Musikalität, Beobachtungsgabe und Schlagfertigkeit. Inspiriert von einem Tagebuch, das auf mysteriöse Art und Weise in ihren Besitz geriet, kreiere die Hamburgerin mit österreichisch-hessischen Wurzeln in „Einfach Compli-Katie“ einen ebenso poetischen wie satirischen Abend über Liebe und Frauengold, Melania Trump, Kalenderweisheiten und political aware­ness. Berührend, komisch und überraschend entwickele die Entertainerin die Show auf verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen und ziehe das Publikum in ihren Bann

Infos zum Programm gibt es unter http://www.katiefreudenschuss.de. Termin: Samstag, 6. November, 20 Uhr, Stadtsaal Wetter, Kaiserstraße 120. Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Kontakt: Kulturzentrum Lichtburg, (02335) 913667

