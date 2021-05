Kaiserstraße: Einsatz für Feuerwehr Wetter wegen Sturm Eugen

Per Drehleiter sicherte die Feuerwehr Wetter das Dach an einem Fabrikgebäude.

Wetter. Sturm Eugen rief auch die Freiwillige Feuerwehr Wetter auf den Plan. Sie musste am Dienstagnachmittag in der Kaiserstraße ein Dach sichern.

Die Löscheinheit Alt-Wetter und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Dienstagnachmittag um 15.27 Uhr zu einem Sturmeinsatz in der Kaiserstraße alarmiert. An einem Fabrikgebäude hatte sich eine Platte vom Dach gelöst. Die drohte, auf die Fahrbahn zu stürzen.

Die Einsatzkräfte konnten den Gefahrengegenstand über die Drehleiter nach unten bringen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Für die Dauer der Arbeiten war die Kaiserstraße in dem Bereich komplett gesperrt.

