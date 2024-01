Kaiserstraße: Scheinbar freie Fahrt trotz Verbotsschilds

Wetter Am Ortsausgang in Wetter hat jemand Absperrungen beiseite geräumt, so dass manch ein Pkw an der Kreuzung zu Gut Schede zur Shell-Tankstelle fuhr.

Eine Teilöffnung weckt offensichtlich Begehrlichkeiten. Seit Freitagabend können Autofahrende am Ortsausgang von Wetter wieder die Shell-Tankstelle, Firmen und Wohnhäuser am Ende der unteren Kaiserstraße erreichen. Wie berichtet, ist nach dem Hangrutsch unterhalb von Gut Schede wieder die Zufahrt über die Rampe an der neuen Ruhrbrücke aus Richtung Witten freigegeben.

Doch nach wenigen Metern stehen weiterhin Baken, die eine Durchfahrt zum Ruhrtalcenter verhindern sollen. Absperrzäune befinden sich auch (nicht weit entfernt) an der Kreuzung Kaiser-/Bahnhofstraße, so dass Autofahrende von beiden Seiten eigentlich auf eine Sackgasse zurollen. Am Montagmorgen aber hat offenbar jemand die Gitter aus ihrer Verankerung gehoben, so dass neben dem Abzweig zu Gut Schede ein offenes Tor entstand. Prompt rollten auch einige Pkw durch die Gefahrenstelle unterhalb des Hangs und ignorierten das gut sichtbare Durchfahrt-Verbotszeichen.

Die Lokalredaktion hat der Pressestelle der Stadt Wetter die Situation geschildert und noch keine Antwort erhalten, ob die Sicherungsmaßnahmen am Ende der unteren Kaiserstraße verstärkt werden könnten. Während sich manch ein Autofahrer auf Höhe der Shell-Tankstelle an der dortigen Absperrung vorbeizwängte, drehten andere wieder Richtung Alt-Wetter um. (gerb)

