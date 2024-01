Kaiserstraße wird schneller wieder freigegeben als gedacht

Wetter Zum Ende der Woche wartet die Stadt Wetter mit guten Nachrichten auf. Die untere Kaiserstraße wird bald wieder halbseitig befahrbar sein.

Die Stadt Wetter arbeitet mit Hochdruck daran, die untere Kaiserstraße im Bereich zwischen Einmündung Lidl und der Ortsausfahrt Richtung Witten (Rampe Ruhrbrücke) wieder halbseitig für den Verkehr freizugeben. So steht es am Freitag in einer Mitteilung.

Beton-Legosteine werden angeliefert

Auf der weiterhin gesperrten (nördlichen) Fahrbahn soll laut Gutachter, wie bereits angekündigt, eine Barriere gegen einen möglichen Erdrutsch errichtet werden. Die für diese Barriere notwendigen Beton-„Legosteine“ werden Anfang nächster Woche geliefert und aufgestellt, heißt es.

Einrichtung Baustellenampel

Danach erfolge die Einrichtung der Baustellenampel, so dass im Laufe der nächsten Woche die südliche Fahrbahn wieder freigegeben werden kann. Weitere Infos zur Verkehrsführung sollen folgen.

Normaler Busverkehr

Dadurch normalisiere sich die Streckenführung des Busverkehrs. Der Hang werde weiterhin engmaschig kontrolliert. Der Landesbetrieb Straßen hat auf Grundlage des Gutachtens in den vergangenen Tagen Bäume am Hang gefällt, um die drohende Gefährdung in diesem Bereich zu minimieren.

