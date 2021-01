Kammer warnt: Heimische Unternehmen an Belastungsgrenze

Wetter/Herdecke. Die Pandemie hat das heimische Handwerk im Jahr 2020 geprägt. Doch eine Insolvenzwelle ist laut Kammer bislang ausgeblieben.

Das Jahr 2020 war für das Handwerk in großen Teilen von der Corona-Pandemie geprägt“, erklärt Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund, die auch für den Bereich Hagen zuständig ist. „Während sich die Stimmung im Kammerbezirk Anfang des Jahres noch auf einem Hoch befunden hat, offenbart die Herbst-Umfrage der HWK Dortmund deutliche Konjunktur-Einbrüche.“

Die Polster schwinden

Nur noch 84 Prozent (Herbst 2019: 92 Prozent) der befragten Unternehmen hätten ihre aktuelle Geschäftslage mit gut oder zufriedenstellend bewertet. Lediglich 82 Prozent rechneten mit einer guten Entwicklung in den kommenden sechs Monaten (Herbst 2019: 91 Prozent). „Viele Handwerksunternehmen mussten schwere Verluste hinnehmen. Bundesweit wird das Handwerk erstmals seit 2013 mit einem Umsatzminus abschließen. Besonders hart hat es die Betriebe der Personenbezogenen Dienstleistungen und die Nahrungsmittelhandwerke getroffen.

Insolvenz-Hotline Laut SIHK ist es wichtig, dass sich Unternehmen mit Insolvenzrisiken beschäftigen. Infos darüber finden sich in der Webinar-Aufzeichnung „Was tun, wenn mein Kunde wackelt“, zu finden auf der SIHK-Homepage unter www.sihk.de/insolvenzrecht. Zudem informiert die SIHK bei grundlegenden Fragen zum Insolvenzrecht per Insolvenz-Hotline unter 02331 390-366.

Vergleichsweise gut ist das Bau- und Ausbaugewerk über die letzten Monate gekommen. Aber auch hier schwinden die Auftragspolster langsam.“ Dank der guten Konjunktur, die vor dem Corona-Einbruch geherrscht habe, sei eine Insolvenzwelle bisher glücklicherweise ausgeblieben.

Klare Konzepte vonnöten

„Das Handwerk hat sich in der Krise wieder einmal als stabilisierendes Element erwiesen“, konstatiert der Kammer-Präsident. In den letzten Monaten sei die Bedeutung des Handwerks als wohnortnaher Dienstleister und Arbeitgeber deutlich hervorgetreten. Zahlreiche Handwerke besäßen zudem eine erhebliche Systemrelevanz, die sie in der Krise unverzichtbar machten.

Schröder betont jedoch, dass die Betriebe langsam an die Grenze ihrer Belastbarkeit kämen. „Die Hilfsprogramme von Bund und Land sind eine große Stütze gewesen, aber auch sie können nicht sämtliche Ausfälle kompensieren. Die verschärften Beschränkungen sind eine harte Bewährungsprobe für das Handwerk. Viele haben keine Reserven mehr und sind auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen. Andernfalls könnte es sie ihre Existenz kosten. Wir brauchen in den kommenden Monaten klare Konzepte, die auf den Gesundheitsschutz abzielen, gleichzeitig aber auch die Unternehmen nicht weiter belasten. Vor allem muss vermieden werden, dass sich die jetzt beschlossenen Beschränkungen noch Monate hinziehen.“ Am besten unterstütze man das lokale Handwerk, so Schröder, indem man weiter Aufträge ausführen lasse. Dies sei nach wie vor zulässig, sofern alle Schutzmaßnahmen vor Ort eingehalten werden.

Krise verschärft Fachkräftemangel

Auch im kommenden Jahr werde die Corona-Pandemie das Handwerk der Region weiterhin beschäftigen. „Darüber hinaus werden die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fachkräftesicherung auf unserer Agenda stehen“. Mit Blick auf die Fachkräftesicherung gibt der Präsident zu bedenken, dass schon vor der Corona-Pandemie im Handwerk eine große Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern bestand, die teilweise nicht gedeckt werden konnte. Die Krise verschärfe diese Situation. „Wir werden im kommenden Jahr einen Fokus auf die Fachkräfte- und Nachwuchssicherung legen und auch unsere digitalen Angebote in diesem Bereich weiter ausbauen. Denn ohne ausreichend Fachkräftefehlen auch die Unternehmer von morgen.“+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/immer-die-neusten-nachrichten-aus-wetter-und-herdecke-id228405613.html