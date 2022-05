Vertreter der Verkehrskommission schauen sich in Herdecke eine Fläche an der Kampstraße an. Nach den Erläuterungen von Andreas Schliepkorte (Technische Betriebe) sprechen sie sich einstimmig dafür aus, dort unterhalb vom Kampsträter Platz vor dem Geschäft Amy & Friends einen Behinderten-Parkplatz einzurichten.