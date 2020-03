Kapp-Putsch: So wurde Wetter vor 100 Jahren zum Schlachtfeld

Wetter. Rückblick auf den sogenannten Kapp-Putsch vor 100 Jahren. Im März 1920 gab es bei Gefechten am Bahnhof in Wetter einige Tote.

Die aus der Novemberrevolution am Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs in Deutschland hervorgegangene erste demokratische Republik, die Weimarer Republik, hatte von Anfang an mit starken antidemokratischen Kräften zu kämpfen. Angesichts der schwierigen politischen und ökonomischen Situation, die der vom Kaiser leichtfertig mitverursachte und schließlich verlorene Krieg für Deutschland zur Folge hatte, scheint es fast ein Wunder, dass diese demokratische Republik bis zum Beginn der 1930er Jahre bestehen blieb.

In einer frühen heftigen Auseinandersetzung der Republik gegen den Ansturm rechter politischer Kräfte wurden auch die Städte Wetter und Herdecke im wahrsten Sinne des Wortes zum „Schlachtfeld“. Vor genau 100 Jahren, am 12./13. März 1920, kam es in Berlin zu einem Putsch gegen die Reichsregierung. Anführer des Putsches war General Walther von Lüttwitz, unterstützt von Erich Ludendorff, im Ersten Weltkrieg Stellvertreter des Generalmarschalls von Hindenburg und einer der „Väter“ der so genannten Dolchstoßlegende. Der preußische Beamte und Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp, mit dessen Name der Putschversuch in den Geschichtsbüchern verknüpft wird, spielte mit seiner „Nationalen Vereinigung“ nur eine Nebenrolle.

Widerstand in Hagen

Die im Deutschen Reich noch befindlichen so genannten Freikorps unterstützten den Putsch, während die Freien Gewerkschaften ihn mit Hilfe eines Generalstreiks erfolgreich bekämpften. In den Städten des Ruhrgebiets machten die Arbeiter Front gegen die Putschisten. Im benachbarten Hagen installierte Oberbürgermeister Cuno einen Aktionsausschuss gegen den Putsch. Mit dabei waren auch die Arbeiterparteien, die aber andere Vorstellungen zum Thema Widerstand hatten als Cuno. Die USPD bereitete den bewaffneten Kampf gegen die Putschisten vor, während Cuno eher auf Verhandlungen setzte.

Dank eines im Hagener Rathaus befindlichen „Waffendepots“ gelang es den Arbeitern rasch, eine ca. 800 Mann starke bewaffnete Truppe aufzustellen. Jetzt kam das Freikorps Lichtschlag ins Spiel. Generalleutnant Oskar von Watter, der Kommandeur des VII. Armee-Korps in Münster, begann nach der Novemberrevolution, aus von der Westfront zurückkehrenden Einheiten so genannte Freikorps aufzustellen. Dabei entstand im Raum Hagen das Freikorps Lichtschlag, dass nach seinem Kommandeur, Hauptmann Otto Lichtschlag (1885–1961), benannt war und etwa 2500 Mann umfasste.

Freikorps mit heimischen Akteuren

Diesem Freikorps sind auch eine Reihe Soldaten aus Herdecke, Wetter und Hagen nach ihrer Entlassung aus der Reichswehr beigetreten, u. a. der spätere Stahlhelm-Führer von Herdecke, Leo Thöne, und der Hagener Oberstudienrat Heinrich Mahnke, der Adjudant von Hauptmann Lichtschlag. Er war später Führer des Landesverbandes Westmark des Stahlhelms. Seit Anfang 1919 wurde das Korps Lichtschlag auf Befehl des Generalleutnants von Watter als ‚Ordnungskraft‘ gegen die Sozialisierungsbestrebungen der Arbeiter im Ruhrgebiet eingesetzt.

Nach dem Putsch in Berlin stellte sich Lichtschlag sofort auf die Seite der Putschisten. Trotzdem schickte von Watter zwei Einheiten des Freikorps Richtung Hagen in Marsch, um die militärische Kontrolle über die Stadt und den Raum Hagen-Gevelsberg zu behaupten. Die erste, eine schwere Feldhaubitzen-Batterie, ca. 150 Soldaten mit sechs Geschützen und mehreren Maschinengewehren stark, unter dem Befehl von Hauptmann Hasenclever, kam am Vormittag des 15. März um 10.20 Uhr mit der Eisenbahn im Bahnhof Wetter an.

Bahnhof umlagert

Der Bahnhof wurde zu dieser Zeit bereits von einer großen Menge teils bewaffneter Arbeiter umlagert, auch der Aktionsausschuss, der sich sofort nach dem Putsch in Berlin noch am 13. März in Wetter gebildet hatte, war anwesend. Bürgermeister Winkelmann startete einen Verhandlungsversuch mit dem Ziel, dass die Truppen sich aus Wetter zurückziehen – ohne Erfolg. Hasenclever, der erklärte, auf dem Standpunkt des Herrn von Lüttwitz zu stehen, gab sofort den Befehl, die Batterie auszuladen und den Bahnhof mit Vorplatz durch eine Maschinengewehr-Gruppe räumen zu lassen. Das gelang nicht, die kleine Soldatengruppe wurde in wenigen Minuten entwaffnet, während der Militärzug vom nahen Ardeyhang unter Beschuss geriet. Während der Kampf schon lief, erschien eine Hagener Delegation unter Leitung von Oberbürgermeister Cuno, um den Hauptmann zum Abzug zu bewegen. Auch das blieb ohne Erfolg.

Mittlerweile waren mit beschlagnahmten Autos und der Straßenbahn mindestens 1000 bewaffnete Arbeiter spontan und ohne Führung aus Hagen in Wetter eingetroffen, erhielten hier Munition und gingen in der Umgebung des Bahnhofs, im Wald und auf dem Friedhof in Stellung. Als die Nachricht eintraf, dass eine weitere Einheit des Freikorps Lichtschlag nach Herdecke unterwegs sei, um Hasenclever in Wetter zu unterstützen, kam es – ohne irgendwelche Befehle – zum Sturmangriff auf den Bahnhof in Wetter. Ein Teil der Soldaten (die Angaben schwanken zwischen 20 und 35) lief zu den Arbeitern über, der Rest wurde im Kampf Mann gegen Mann überwältigt und gefangen genommen. Eine weitere von Hasenclever zur Unterstützung angeforderte Pionierkompanie kam nie in Wetter an, sie wurde auf dem Weg dorthin in Witten entwaffnet.

Herdecke Wetter Gedenken am Samstag im Veranstaltungszentrum Die Stadt Wetter erinnert am Samstag, 14. März, mit einer Gedenkveranstaltung an das 100-jährige Jubiläum der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putsches.

Der Festakt beginnt um 11 Uhr an der Erinnerungstafel am Bahnhofsgebäude. Weiter geht es bis 13 Uhr im Veranstaltungszentrum Bahnhofstraße (gegenüber Bushalt).

Am Ende des Gefechts waren Hauptmann Hasenclever und zehn Soldaten tot, 24 Soldaten verwundet. Auch die Arbeiter hatten Verluste zu beklagen, drei Arbeiter aus Wetter und einer aus Haspe starben. Über die Zahl der verwundeten Arbeiter gibt es keine Angaben. Eine unbeteiligte Frau wurde durch einen Schuss durch ihr Wohnungsfenster getötet.

Ein weiterer Bericht über die Putsch-Ereignisse 1920 in Herdecke folgt in Kürze