Karneval in Wetter: Der Kartenverkauf ist gestartet

Auch in diesem Jahr findet der Kostümball in Wetter wieder statt.

Wetter Die Vorbereitungen der Karnevalsfreunde Wetter laufen auf Hochtouren. Sie erklären, warum es eine neue Veranstaltung gibt und geben Kostümtipps

Karneval steht vor der Tür und auch bei den Karnevalsfreunde in Wetter laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir sind mitten im Kartenvorverkauf“, sagt Tim Eisenblätter, Vorsitzender der Karnevalsfreunde Wetter. Unter dem Motto „Trallafitti in Wetter City“ waren die Karnevalsfreunde am 11. November 2023 die neue Session gestartet. Nach dem Jahreswechsel ging es aber schon karnevalistisch weiter: „Wir hatten schon unseren Start in die diesjährige Karnevalssession und waren letzte Woche beim Prinzenpaar in Hagen zu Gast“, sagt Tim Eisenblätter. „Es hilft, wenn man schon früh im Jahr mit dem Karneval startet“, erklärt Eisenblätter, denn so komme man direkt in die richtige Stimmung. Sonst wäre das gar nicht so einfach, denn „zwischen dem Sessionsbeginn am 11. November und den Karnevalstagen im Februar liegt ja eine große Pause und Weihnachten.“

Eigentlich genügend Zeit, um sich das passende Kostüm zu überlegen. Dass sei aber trotzdem gar nicht immer so einfach, gibt Tim Eisenblätter zu. „Die meiste Zeit tragen wir ja natürlich unser Vereinsoutfit“, sagt er, „aber beim Kostümball muss man dann schon gucken. Wir haben zwei Kleiderschränke mit Kostümen im Keller. Davon kann man auch immer mal wieder etwas umfunktionieren oder kombinieren. Trotzdem fällt es uns jedes Jahr schwer etwas zu finden.“ Oft sei er beeindruckt von kreativen Gästen. „Neben den klassischen Kostümen, die immer funktionieren, gibt es auch Verkleidungen, die mir besonders gefallen haben. Zum Beispiel gab es letztes Jahr eine Gruppe, die als Weintrauben verkleidet war oder jemanden, der als Michelin-Männchen gegangen ist.“ Seine allgemeine Beobachtung bei den Karnevalkostümtrends: „Jedes Jahr gibt es gute Kostüme, die sich auf aktuelle Filme und Serien oder die Politik beziehen. Also allgemein funktionieren Themen gut, die aktuell in der Medienwelt sind.“ Auch ein Blick ins Internet verrät: Glitzer, Regenbögen und pink sind 2024 bei den Karnevalskostümen im Trend und das wahrscheinlich nicht zuletzt durch den Erfolg des Barbie-Films im vergangenen Jahr.

Das Gruppenkostüm der Weintrauben auf dem Kostümball 2023 hat Tim Eisenblätter besonders gefallen. Foto: WP

Neue Veranstaltung: Die Kaffeesitzung

Neben den etablierten Veranstaltungen habe sich der Verein nun ein neues Format überlegt: „In der nächsten Woche geht es am 26. Januar los mit unserer Kaffeesitzung. In den vergangenen Jahren haben wir immer einen Seniorenkarneval gemacht und festgestellt, dass sich viele durch den Namen der Veranstaltung abgeschreckt gefühlt haben. Dabei ist das Programm für alle geeignet, von 18 bis 99 Jahren, wie es immer auf den Verpackungen von Brettspielen heißt“, erläutert Tim Eisenblätter. „Es ist eine klassische Karnevalsveranstaltung. Los geht es um 15 Uhr mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen und am Abend gibt es dann noch Bratwurst, Frikadellen und Kartoffelsalat.“ Auf dem Programm stehen Livemusik und dazu die Tanzgarden der Volmefunken, die Junioren der Tanzgarde Grün-Weiß Vorhalle, sowie der Besuch der Prinzenpaare der Stadt Hagen und eine große Tombola. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Die Party zu Altweiber mit DJ DelaSaba findet am Donnerstag, 8. Februar um 16.11 Uhr statt, der Eintritt kostet fünf Euro. Der Kostümball am Samstag, 10. Februar mit Guido Westermann (The Voice of Germany) und DJ Krzye beginnt ab 18.11 Uhr. Für die drei besten Kostüme gibt es hochwertige Preise. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Rosenmontag, 12. Februar, findet ab 14 Uhr der Kinderkarneval statt. Die Kinder erwartet eine Zaubershow, Kinderdisco und ganz viel Kamelle. Alle Veranstaltungen finden im Stadtsaal Wetter statt. „Da einige Veranstaltungen im letzten Jahr so gut gefüllt waren, konnten wir leider nicht immer alle Gäste hineinlassen. Das tut uns immer im Herzen leid, da sich viele auch große Mühe mit ihren Kostümen gemacht haben. Daher bitten wir den Vorverkauf zu nutzen – damit ist der Einlass garantiert“ bittet Tim Eisenblätter. Die Tickets gibt es im Servicebüro der Lichtburg, bei der Bücherstube Draht, Elektro Schmidt in Volmarstein, Lotto/Totto Hollmann in Wengern und in Herdecke bei Adelweiss.

