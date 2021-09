Auch im Ringhotel Zweibrücker Hof in Herdecke können Restaurant-Gäste etwas vom „Menü-Karussell“ bestellen.

Gastronomie Karussell-Menü dreht sich in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. 28 Küchenchefs aus der Region bieten herbstliche Vier-Gang-Menüs zum Festpreis. Auch in Herdecke und Wetter.

Mal wieder eine leckere Runde auf dem „Menü-Karussell“ drehen: 28 Küchenchefs aus der Region bieten derzeit wieder herbstliche Vier-Gang-Menüs an. Auch Gaststätten in Herdecke, Wetter (Wengern), Gevelsberg, Hattingen, Sprockhövel, Schwelm, Witten und Wuppertal beteiligen sich wieder an der seit 2006 bestehenden Kampagne.

Bis zum 31. Oktober nimmt das bei Gaststättenliebhabern so geschätzte Karussell wieder Fahrt auf. Corona hat auch bei dieser Aktion alles durcheinander gebracht. Denn eigentlich war die Frage vor der Einführung des „Menü-Karussells“: Wie kann die umsatzschwache Zeit in den Restaurants im Februar und März belebt werden? Nun läuft die Aktion also im Herbst.

Prinzip gilt bis heute

Bochum und Hattingen machten den Anfang, als Lebensmittel-Großhändler Herwig Niggemann und Brauerei-Chef Hugo Fiege im Jahr 2006 die Karussell-Idee anschoben. Das Prinzip gilt bis heute: Jedes teilnehmende Lokal serviert ein Vier-Gang-Menü zum Festpreis (nicht enthalten Aperitif, Digestif, warme und kalte Getränke), die Veranstalter empfehlen eine Reservierung.

Die teilnehmenden Gebiete sind für die Saison 2021 neu gefasst worden. Wetter und Herdecke gehören zur Region Hattingen/Ennepe-Ruhr, dort beteiligen sich insgesamt 28 Restaurants aus allen EN-Städten an der Aktion, darunter beliebte und bekannte Gesichter, gutbürgerliche und Spitzenköche, ergänzt durch Newcomer oder Wiederkehrer.

Ringhotel nimmt wieder teil

Auch der Zweibrücker Hof in Herdecke macht wieder mit. In der Küche des Ringhotels bieten Fabian Heiermann und Timm Sonnenschein für das Karussell zwei Menüs an. Zur Standard-Variante gehören Carpaccio vom irischen Freilandrind mit Trüffelmayonnaise, Parmesan und Feldsalat, es folgt eine Kohlrabicrèmesuppe mit Garnelen und Weißbrotcroûtons. Im Hauptgang wählen die Gäste zwischen Kabeljau mit Rieslingschaum, Spitzkohl und Kartoffelpüree oder Ochsenbacke mit Zwiebelconfit, Kartoffel-Selleriestampf und Selleriechips. Als Dessert gibt es Schokoladen- Dome mit Karamellkern, Gel und Passionsfruchteis. Diese vier Gänge kosten 54 Euro inklusive der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser.

Vegetarische Variante

Die vegetarische Variante: Rote- Beete-Carpaccio mit Trüffelmayonnaise, Parmesan und Feldsalat, Kohlrabicrèmesuppe mit Weißbrotcroûtons, dann ein gebackenes Bio-Sauerlandei mit Parmesanschaum, rotem Mangold und Kartoffelpüree sowie zum Abschluss der Schokoladen-Dome. Der Preis: 45 Euro (Weine, Biere und Wasser inbegriffen).

Nordische Küche

Im Stadtgebiet von Wetter beteiligt sich das Kerstins in Wengern an der kulinarischen Aktion. Kerstin Scheufen-Hanke setzt gemeinsam mit Ehemann Klaus Scheufen im historischen Dorfkern bekanntlich auf eine nordisch-westfälische Küche mit Leckereien aus der Region sowie aus Schweden.

Das Standard-Menü für das Karussell besteht aus einem Schinken-Duo aus Nordschweden (kalt geräucherter Rentier-Elchschinken aus einem kleinem Familienbetrieb in Jämtland an Kerstins selbstgemachter Zwetschen-Balsamico-Soße), gefolgt von westfälischer Heimatküche und einem getrüffelten Kartoffelrahmsüppchen sowie Omas Biersuppe und Schwerter Senfsüppchen. Der Hauptgang besteht aus mild geräuchertem Hechtfilet und gebratenem Atlantik-Seeteufelbäckchen plus Gemüse-Graupen-Risotto, Meeresspaghetti und nordischem Schmorgemüse oder alternativ aus Rücken vom isländischen Salzwiesenlamm/Filet vom westfälischen Weiderind, Köttbullar vom Lappland-Elch, Schmorkarotten, Zwiebeln, Speck, Kartoffelstampf und Preiselbeere. Zum Kaffee oder Espresso gibt es einen süßen Löffel „Kerstins Kreation“ nach isländischem Rezept. Für all das zahlen Gäste 55,50 Euro (inklusive der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser).

Westfälische Heimatküche

Vegetarier bekommen im Kerstins Zweierlei von der Roten Bete an Gurken-Carpaccio, aus der westfälischen Heimatküche ein getrüffeltes Kartoffelrahmsüppchen, Omas Biersuppe und Schwerter Senfsüppchen, ein Gemüse-Graupen-Risotto mit knackigen Salaten an Honig-Senf-Dressing sowie ein „Dessert to go“ nach isländischem Rezept. Diese Variante kostet 39,80 Euro, Weine, Biere und Gerolsteiner Mineralwasser sind im Preis enthalten.

Der Zweibrücker Hof (02330 - 60 50, www.riepe.com) ist geöffnet: Mo. - So., 12 bis 14.30 und 18 bis 22 Uhr. Das Kerstins an der Trienendorfer Str. 8 (0157 - 71 330 603, www.schwedisch-essen.de) öffnet Mo., Do. bis Sa. von 18 bis 22 und sonntags von 12 bis 20.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetag.

