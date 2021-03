Polizei Kassiererin in Wetter fällt Falschgeld auf – Kunde flüchtet

Wetter. Eine Supermarkt-Kassiererin in Wetter kontrollierte den 50-Euro-Schein eines Kunden und verständigte dann die Polizei. Die sucht nun einen Mann.

Ein bisher unbekannter Mann versuchte am Donnerstag gegen 19 Uhr, seinen Einkauf in einem Geschäft an der Schöntaler Straße mit einer gefälschten 50 Euro-Falschnote zu bezahlen. Die Kassiererin kontrollierte die Falschnote mit einem Quicktest. Aufgrund der Verfärbung auf dem Geldschein bestand der Verdacht, dass es sich hierbei um Falschgeld handeln könnte.

Als der Mann erfuhr, dass die Polizei verständigt werde, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Euro-Falschnote wurde sichergestellt. Der Mann wird so beschrieben: ca. 30-40 Jahre, schlanke Statur, 1,85-1,90 Meter groß. Er trug eine grüne Basecap, grüne Jacke und Jeans.