Katholische Gemeinde Wetter sagt Gottesdienste ab

Die Messen zu den Sonn- und Feiertagen bis 10. Januar werden via Livestream aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul Witten-Herbede übertragen.

Wetter. An den Sonn- und Feiertagen gibt es nur Computerübertragungen der Gottesdienste. Werktagsgottesdienste bleiben bestehen.

Wegen der aktuellen Zuspitzung der Corona-Situation werden alle Präsenzgottesdienste an den Sonn- und Feiertagen in der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter vom 21. Dezember bis zum 10. Januar 2021 abgesagt. Die Werktagsgottesdienste werden zunächst beibehalten.

Am Heiligen Abend werden die Kirchen für das persönliche Gebet von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. Die Verantwortlichen bitten die Gläubigen darum, beim Besuch einer Kirche auf die aktuellen Hygieneregeln zu achten. „Wir bitten alle um Verständnis, die an den kommenden Tagen gerne einen Gottesdienst besuchen wollten“, sagt Pfarrer Holger Schmitz, „jedoch sehen alle Verantwortlichen der Pfarrei St. Peter und Paul diese Maßnahmen als notwendig, da sich die Situation verschärft hat und unsere Krankenhäuser immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen.“

Livestream aus Witten

Die Messen zu den Sonn- und Feiertagen bis 10. Januar werden via Livestream aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul Witten-Herbede übertragen. Auch hier ist der Besuch des Gottesdienstes für die Öffentlichkeit nicht möglich.

Der Livestream kann auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei (youtube.com/ppherbede) angeschaut werden. Heiligabend wird die Christmette ab 17 Uhr übertragen. Hinzu kommt ein Weihnachtlicher Wortgottesdienst am Heiligen Abend ab 18 Uhr. An den folgenden Sonn- und Feiertagen läuft die Übertragung immer ab 11.15 Uhr.

In den Gemeinden St. Januarius Niedersprockhövel, St. Peter und Paul Witten-Herbede und St. Augustinus und Monika Wetter-Grundschöttel sind Krippenspiel-Videos gedreht worden, die rechtzeitig zu den Feiertagen bei Youtube veröffentlicht werden.