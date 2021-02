Katholische Gemeinden Wetter: „Aschekreuz to go“ in Tütchen

Kleine Tütchen mit Asche liegen in den Kirchen der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul aus. Damit jeder auch in Corona-Zeiten an ein Aschekreuz gelangt.

Wetter/Ennepe-Ruhr. Die katholischen Gemeinden in Grundschöttel und Wengern feiern an Aschermittwoch Werktagsgottesdienste. Kirchgänger erhalten besondere Tütchen.

Mit Blick auf den Lockdown und die Hygienevorschriften hat sich die Pfarrei St. Peter und Paul in Witten, Sprockhövel, Wetter für den Aschermittwoch etwas ausgedacht: In den Kirchen liegen Tütchen mit Asche aus, sozusagen das „Aschekreuz to go“.

In der Pfarrei finden weiterhin Werktagsgottesdienste statt, so dass heute auch der Aschermittwoch in den Gemeinden gefeiert wird – auch in St. Augustinus und Monika (Grundschöttel) sowie in St. Liborius (Wengern) jeweils um 18 Uhr. Dennoch erschweren es die Hygieneauflagen und die erhöhte Infektionsgefahr, das Aschekreuz wie gewohnt auf die Stirn zu verteilen. Deshalb wird es laut Mitteilung in diesem Jahr kontaktlos aufgestreut, um so den Abstand zu den Gläubigen sicherzustellen. „Wem das aber noch zu unsicher ist oder wer im Moment auf den Besuch der Gottesdienste lieber verzichten möchte, für den liegen in allen Kirchen kleine Tüten mit Asche aus, sozusagen das Aschekreuz to go“, so Pfarrer Holger Schmitz. Ein Tütchen reiche für eine Familie, die katholischen Kirche will mit diesem Ritus möglichst viele Gläubige erreichen.

Videogottesdienste in der Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch beginnt auch die Fastenzeit. Das Pastoralteam der Pfarrei St. Peter und Paul bietet in Anlehnung an die kleinen Videogottesdienste in der Adventszeit von der ersten bis zur fünften Fastenwoche ebenfalls solche Videos mit reduziertem Bild und Gedanken und Gebeten an. Zu finden sind die täglichen Impulse ab Montag, 22. Februar, auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei („ppherbede“). Damit möchte man einen Ausgleich für die momentan noch nicht wieder stattfindenden Sonn- und Feiertagsmessen schaffen. „Ab dem 15. März sollen auch in unserer Pfarrei, immer mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen, wieder Sonntagsmessen gefeiert werden“, kündigt Pfarrer Schmitz außerdem an.

Das Aschekreuz wird als Symbol der Buße und Reinigung am Aschermittwoch auf die Stirn der Gläubigen gezeichnet oder auf den Kopf gestreut. Die Asche für das Aschenkreuz wird aus verbrannten Palmen- oder Buchsbaumzweigen gewonnen, die am vorjährigen Palmsonntag gesegnet wurden.