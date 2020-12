Katholische Gottesdienste Weihnachten? Ruhr spaltet Wetter

Auf der einen Seite der Ruhr in Wetter gibt es in der kath. Kirche Gottesdienste wie auch in Herdecke, auf der gegenüber liegenden nicht.

Wetter. Während für Wengern und Grundschöttel die katholischen Präsenzgottesdienste über Weihnachten abgesagt sind, finden auf der anderen Seite der Ruhr in Wetter Gottesdienste mit Gottesdienstbesuchern statt. Möglich wird das auch dadurch, dass sich nur halb so viele Menschen für St. Peter und Paul in Alt-Wetter gemeldet haben wie es in NRW nach den Corona-Regelungen weiter zulässig ist.

Die Gotteshäuser in Wengern und Grundschöttel zählen zum Bistum Essen, der Pastoralverbund an den Ruhrseen und damit Alt-Wetter und Herdecke zum Erzbistum Paderborn. Das Bistum Essen hat Absagen der Präsenzgottesdienste an den Feiertagen freigestellt. Und der Pastoralverbund mit Wengern und Grundschöttel hat davon Gebrauch gemacht. Paderborn will Gottesdienste über Weihnachten generell ermöglichen. Und doch würden die Gottesdienste im Pastoralverbund an den Ruhrseen jetzt nicht deshalb stattfinden, weil sie zulässig seien. Franz Drüke, als Pfarradministrator an der Spitze im Pastoralverbund, hält hier Präsenzgottesdienste über Weihnachten auch für „angemessen“.

Wichtig für diese Einschätzung: Bis Montag lief die Anmeldefrist für die Weihnachtsmessen. Danach stand fest, dass die Nachfrage „weit unter normal“ blieb. Und mit normal meint Drüke in diesem Fall die rund 80 Plätze, die nach den geltenden Abstandsregeln und Hygienevorgaben wegen Corona aktuell in St. Peter und Paul besetzt sein dürfen. „Wahrscheinlich werden wir um die 40 sein“, sieht sich Drüke weit unter dem Limit.

„Wir sind nicht an der Grenze“, sagt Franz Drüke und erklärt damit, warum er und sein Team die Präsenzgottesdienste nicht abgesagt haben. Vereinzelt haben katholische Gemeinden und Verbünde die Absage beschlossen. Das Festhalten an den Feiern mit Besuchern im Pastoralverbund sei jedenfalls „nicht leichtfertig“, sondern das Ergebnis einer Abwägung, beharrt er. Mit der Einladung in die Kirche werde „auch in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht gesetzt.“ Anlass zur Kritik eingeschlossen.

Für die Katholiken auf der gegenüber liegenden Seite der Ruhr ist eine andere Entscheidung gefällt worden, und bei den Protestanten gilt auf beiden Seiten der Ruhr wie in ganz Westfalen ein Verzicht auf Präsenzgottesdienste bis hinein ins neue Jahr. Für diese Lösung hat Franz Drüke „hohen Respekt“, ohne von dem im Pastoralverbund an den Ruhrseen gewählten Weg abweichen zu wollen.

Auch wenn die Ruhr nun Katholiken mit der Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch von Glaubensgeschwistern trennt, die an Weihnachten nicht zu einem Gottesdienst in die Kirche gehen können, wird es einen „Tourismus“ über die Ruhrbrücke nicht geben. Ja, es habe vermehrt Anfragen aus anderen Pfarreien gegeben, bestätigt Drüke. Zum einen aber war die Anmeldeuhr vielfach schon abgelaufen. Und der Pastoralverbund an den Ruhrseen ist ja ausnahmsweise froh, dass nur so wenige Menschen in die Kirche kommen möchten. Bei einer Vollauslastung unter den Coronavorgaben wäre sonst, so Drüke, vielleicht eine Komplettabsage der Präsenzgottesdienste erfolgt.

INFO

Das steht auf der Internetseite des Pastoralverbundes mit Wengern und Grundschöttel: Wegen der aktuellen Zuspitzung der Corona Situation werden alle Präsenzgottesdienste an den Sonn- und Feiertagen in der Pfarrei St. Peter & Paul Witten, Sprockhövel und Wetter vom 21.12.20 bis zum 10.01.21 abgesagt.

Die Werktagsgottesdienste werden zunächst beibehalten.

Am Heiligen Abend werden die Kirchen für das persönliche Gebet von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. Bitte achten Sie bei dem Besuch einer Kirche auf die aktuellen Hygieneregeln.

Die Messen zu den Sonn- und Feiertagen werden via Livestream aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul übertragen. Auch hier ist der Besuch des Gottesdienstes für die Öffentlichkeit nicht möglich. Der Livestream kann auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei (ppherbede) angeschaut werden. Heiligabend wird die Christmette um 17.00 Uhr übertragen. An den folgenden Sonn- und Feiertagen immer um 11.15 Uhr und an Neujahr um 18 Uhr.

Das steht aktuell beim Pastorverbund an den Ruhrseen für Alt-Wetter und Herdecke:

Im Einklang mit dem Erzbistum Paderborn, dem Dekanat Hagen Witten und nach Verordnungen des Landes NRW wollen wir am 24., am 25. und am 26. Dezember an den öffentlich gefeierten Eucharistiefeiern festhalten. Die Anwesenheit bedarf einer vorgängigen Anmeldung. Anmeldungen für diese Gottesdienste sind bis Montag möglich.

Sie können am 24.12 um 18:00 Uhr, am 25.12. um 11:00 Uhr und am 26.12. um 11.00 Uhr diese Gottesdienste im Livestream über den Youtube Kanal mitfeiern.

Die drei Pfarrkirchen sind am Heiligen Abend von 15:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Sie können dort mit ihrer Familie privat beten und das Licht aus Betlehem mit nach Hause nehmen.

Die geplanten nachmittäglichen Gottesdienste in den drei Pfarrgemeinden werden nicht stattfinden.