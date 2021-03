Katholische Pfarrei: Hochachtung vor homosexuellen Partnern

Wetter/Ennepe-Ruhr. Die Segnung homosexueller Partner ist ein brisantes Thema, gerade in der katholischen Kirche. Heimische Pfarrer haben nun Stellung dazu bezogen.

Kreisdechant und Propst Norbert Dudek sowie die beiden Pfarrer Andreas Lamm und Holger Schmitz (Pfarrei St. Peter und Paul in Witten, Sprockhövel und Wetter) haben gemeinsam zum Thema „Segnung gleichgeschlechtlicher Paare“ Stellung genommen.

Eine Stellungnahme der römischen Glaubenskongregation erhitze derzeit die Gemüter und das kirchliche Leben. In dem von Papst Franziskus gebilligten Schreiben äußern sich die Verfasser distanziert und ablehnend gegenüber Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare. „Die Reaktionen hierzulande auf diese Äußerungen prägen vor allem Unverständnis und sogar Wut“, so Norbert Dudek, Andreas Lamm und Holger Schmitz. Zeitnah habe bereits Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck reagiert und einen Brief an die Pfarreien geschrieben. Darin zeige der Bischof Verständnis für den Unmut. Unter anderem spreche er sich für eine ethische und theologische Neubewertung von Homosexualität aus.

Pastorale Perspektive

„Persönlich teilen wir diese Einschätzung von Bischof Overbeck, die nicht zuletzt eine pastorale Perspektive beinhaltet. Das heißt: Paaren, die in gleichgeschlechtlicher Verbundenheit leben wollen, ist mit derselben Hochachtung und Herzlichkeit zu begegnen, wie Menschen in heterosexuellen Beziehungen. Dazu gehört, liturgische Formen zu finden, die am Beginn eines solchen gemeinsamen Weges stehen, die in einer angemessenen Festlichkeit den Ernst und die Freude des Geschehens zum Ausdruck bringen, ohne dabei dessen Besonderheit zu verwischen“, so Norbert Dudek, Andreas Lamm und Holger Schmitz . Und weiter: „Gleichzeitig fragen wir uns, wie dieser aufgewühlten Situation ein konstruktiver Mehrwert zukommen kann, damit es nicht am Ende auf allen Seiten nur Verlierer gibt. Unseres Erachtens gelingt dies am besten, wenn die Argumente der Glaubenskongregation zumindest gewürdigt werden und das bei aller Gegenläufigkeit der Ansichten.“ Es sei das Selbstverständnis dieser päpstlichen Einrichtung zu berücksichtigen, die ihren festen Sitz im Leben und Wirken der vatikanischen Kurie hat. Die Glaubenskongregation beschäftige sich mit den Glaubensgrundsätzen und Lehrüberzeugungen der Kirche, einschließlich ethischer Fragestellungen.

Neben der Heiligen Schrift dienten ihr die unzähligen Aussagen des offiziellen Lehramtes, vertreten durch den jeweiligen Papst und die großen Konzilien (Bischofstreffen), als Entscheidungs- und Auslegungsgrundlage. Im Blick seien dabei stets die Konsequenzen für die gesamte Kirche und zwar über Raum und Zeit hinweg. Das sei eine große Stärke dieser Instanz: Sie trage zur Verbindlichkeit bei. Sie garantiere den „Rahmen des Glaubens“ und sorge dafür, dass Kirche samt ihres Ansinnens fassbar bleibt und zwar weltweit. Die Gestaltung eines unmittelbaren Gemeindealltags gehöre nicht zu ihrer Arbeit.

Segen verlange nicht die ethische Vollkommenheit eines Menschen. „Der gut gesagte Segen knüpft an das Gute in den Menschen an, damit sie selbst Gutes vollbringen und zu einem Segen werden können. Nicht weniger und nicht mehr kann und soll die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren beinhalten.“