Kein Kirchbau in Wetter trotz 200 Talern von Stiftsfräulein

Wetter/Herdecke. Auch 200 Reichstaler als Spende haben vor zwei Jahrhunderten in Wetter nicht für einen Kirchenneubau in der Freiheit gereicht.

Im Sommer des Jahres 1702 muss in der reformierten Kirchengemeinde in Wetter große Freude geherrscht haben. Von dem Stiftsfräulein Elisabeth Voigt von Elspe in dem hochadligen Damenstift in Herdecke hatte sie die beträchtliche Summe von 200 Reichstalern geschenkt bekommen. Dieser Geldsegen war den Reformierten in Wetter auch deshalb sehr willkommen, weil man schon seit längerem plante, eine neue Kirche zu bauen.

Schwülstige Dankesworte

Bei der Gemeindegründung 1657 hatten die Reformierten vom Großen Kurfürsten die Burgkapelle an der Burg in Wetter als Gotteshaus überwiesen bekommen. Doch diese Kapelle stammte noch aus dem Mittelalter und befand sich inzwischen in einem arg verfallenen Zustand, da der kleinen und zudem auch armen Gemeinde die Mittel für Reparaturen fehlten.

Die Nachricht von der Finanznot der Reformierten in Wetter war auch nach Herdecke gedrungen. Dort sah sich die reformierte Kapitularin Voigt von Elspe genötigt, wie sie in ihrer notariellen Schenkungsurkunde vom 14. Juli 1702 festgehalten hat, „aus christlicher Liebe zu Gottes Wort und der wahren evangelischen Religion“, ihren Glaubensgenossen in Wetter finanziell zu Hilfe zu kommen. Allerdings bestimmte die Stifterin, dass nicht die Schenkungssumme selbst für den Kirchenbau ausgegeben werden dürfe. Vielmehr sollten die 200 Reichstaler zinsbringend angelegt und nur die Zinserträge für die Kirche verwandt werden.

Dieses Schenkungsdokument vom 14. Juli 1702 ist aber noch aus einem anderen Grund eine aufschlussreiche Quelle für die Lokal- und besonders die Stiftsgeschichte. Sie gibt nämlich Nachricht von Praktiken, die hier bisher völlig unbekannt waren. Es handelt sich um den Ämter- und Stimmenkauf, der offensichtlich früher auch im Stift Herdecke üblich war. Dass dieser Sachverhalt so lange unbekannt geblieben ist, liegt daran, dass der Vorgang in einem Schriftstück völlig andern Inhalts, nämlich einer Schenkung, versteckt war.

Den Hinweis auf den Ämter- und Stimmenkauf liefert der Satz in dem Schenkungsbrief, dass die 1699 neu gewählte reformierte Äbtissin Elisabeth Maria Wilhelmine von Elverfeldt dem Stiftsfräulein Voigt von Elspe für deren „Abstand“ bei der Äbtissinnenwahl 1699 200 Reichstaler schulde. Mit „Abstand“ ist hier „Verzicht, Rücktritt“ gemeint. Nach dem am 7. Mai 1699 erfolgten Tod der katholischen Äbtissin Otto Maria von Westrem sollte gemäß einer internen Regelung der konfessionellen Reihenfolge bei der Äbtissinnenwahl nunmehr ein reformiertes Stiftsfräulein gewählt werden. In Folge der Reformation war das Stift Herdecke nämlich eine gemischt-konfessionelle Einrichtung geworden, in der sowohl katholische als auch lutherische und reformierte Adelstöchter Aufnahme fanden.

Die Zahl der reformierten Kapitularinnen im Stift Herdecke ist jedoch immer klein gewesen. Möglicherweise gab es 1699 nur zwei reformierte Stiftsfräulein, nämlich die Voigt von Elspe und die von Elverfeldt. Nachweislich hat sich die Voigt von Elspe ihren Verzicht auf eine eigene Äbtissinnen-Kandidatur und ihre Stimmabgabe für das Fräulein von Elverfeldt von der Letzteren für stolze 200 Reichstaler abkaufen lassen. Ob vielleicht noch weitere reformierte Stiftsdamen damals im Herdecker Stift waren, lässt sich nicht mehr feststellen. Daher muss auch offen bleiben, ob sie sich ebenfalls an einem solchen Ämter- und Stimmenkauf beteiligt hatten. Es sind die 200 Reichstaler des Vertrags vom 6. Juni 1699, die Voigt von Elspe im Juli 1702 von der Äbtissin von Elverfeldt einforderte und anschließend der reformierten Gemeinde in Wetter überwies. Die Gemeinde hat das Geld damals auch erhalten und sich kurz darauf in einem Schreiben überschwänglich und in einem barock-schwülstigen Stil bei dem „hochwürdigen hochedlen“ Fräulein Voigt von Elspe für das edelmütige Geschenk bedankt.

Eine neue reformierte Kirche ist in Wetter damals aber nicht gebaut worden. Offensichtlich reichten die Zinserträge von den 200 Reichstalern und die Eigenmittel dafür nicht. Es dauerte noch fast zwei Jahrhunderte, bis die neue und heute noch vorhandene reformierte Kirche in der Freiheit Wetter 1894 erbaut werden konnte.

Auf den Spuren der Geschichte Der Autor Prof. Dr. Gerhard E. Sollbach lehrte am Historischen Institut der TU Dortmund. Der Geschichtsprofessor ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte des heimischen Raums. Auch für die Lokalredaktion ist Sollbach seit einigen Jahren als Autor historischer Artikel aktiv.

