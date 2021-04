Kein Rauch, sondern Mückenschwarm am Rathaus Wetter

Wetter. Kurioser und tierischer Einsatz für die Feuerwehr Wetter: Sie wurde Mittwochabend wegen einer unklaren Rauchentwicklung zum Rathaus gerufen.

Laut Mitteilung der Feuerwehr wurden die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel am Mittwochabend um 20.10 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Kaiserstraße alarmiert. Eine Anwohnerin hatte aus ihrem Küchenfenster eine schwarze Rauchwolke am Rathausturm in Wetter entdeckt und daraufhin verständlicherweise die Feuerwehr alarmiert, heißt es.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte nach sechs Minuten konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Dachbereich gab es kein Brandereignis, dort hatte sich lediglich ein dichter Mückenschwarm an der Turmspitze bewegt. Der Alarm in guter Absicht konnte damit nach 25 Minuten beendet werden, die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienstes rückten wieder ein.