Die Evangelische Kirche feiert ihren Waldgottesdienst immer am nun ehemaligen Grillplatz am Nacken.

Freizeit Keine Bratwurst mehr am Nacken: Grillplatz abgebaut

Herdecke. Die Stadt Herdecke hat den öffentlichen Grillplatz am Nacken abgebaut. Dafür gab es triftige Gründe, wie Vandalismus und Waldbrandgefahr.

Eine Leserin hatte bemerkt, dass der Grillplatz am Asternweg verschwunden ist. Die Redaktion hat daraufhin bei der Stadt Herdecke nachgefragt. Die bestätigt den Rückbau.

Im April zurück gebaut

„Der Grillplatz am Asternweg wurde bis zum Jahr 2022 von der Stadt Herdecke auf Anfrage an potenzielle Interessierte vermietet. Ende der Grillsaison des Jahres 2022 wurde seitens der Stadt Herdecke beschlossen, den Grillplatz Asternweg nicht mehr zu vermieten. Im April 2023 erfolgte der Rückbau“, so die Stadt Herdecke.

Erhöhte Waldbrandgefahr

Die Vermietung wurde eingestellt, da die Herdecker Feuerwehr eine dringende Empfehlung zur Schließung ausgesprochen hat. Der Grillplatz befindet sich am Rand einer Bolzwiese im Wald des gleichnamigen Wohngebietes Nacken. Aufgrund der Lage dieser Grillfläche und der allgemeinen Situation der Sommertrockenheit bestehe eine erhöhte Waldbrandgefahr beim Betrieb. Zusätzlich ist es auch immer wieder zu Verschmutzungen und durch Vandalismus bedingte Beschädigungen gekommen.

