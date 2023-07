Keine Bremse beim Wohnen: Grüne sehen Fakten verdreht

Wetter. Reaktion auf einen Leserbrief: Nach dem Stopp für die Bebauung des Demag-Geländes weist grüne Fraktion in Wetter den schwarzen Peter zurück

Die Grünen in Wetter haben mit einer Stellungnahme auf den Leserbrief von Dietmar Feiesleben („Sinnvolle Wohnbebauung verhindert“) reagiert. Die dort vorgebrachten Vorwürfe weisen sie zurück.

Gleich zu Beginn werde ohne eine belegbare Grundlage behauptet, dass die Grünen sich gegen eine Weiterentwicklung der Stadt wenden würden. Dazu die Grünen wörtlich: „Die Grünen Wetter bringen sich an vielen Stellen im Sinne einer positiven Stadtentwicklung ein. Auch für das Demag-Gelände in Grundschöttel gab es aus der Mitte der Bürgergesellschaft Vorschläge der Weiterentwicklung des Geländes, die von den Grünen aufgegriffen wurden, die leider aber von Seiten der Stadt und der Mehrheit des Rates nie ernsthaft geprüft worden sind.“ Nicht die Grünen hätten das Projekt gestoppt, sondern der Investor selbst habe aufgrund der vorhandenen Altlasten von einer weiteren Planung abgesehen. Genau auf diese Altlasten und das Risiko, dass dies für die Umsetzung des Projektes bedeutet, hätten die Grünen frühzeitig im Verfahren hingewiesen.

Baulücken schließen besser als Bauen auf der grünen Wiese

Auch die Bewertung der Haltung des OV Wetter zum Wohnungsbau habe nichts mit der Realität zu tun. Aktive Wohnungspolitik sei etwas anderes als die Ausweisung von Neubaugebieten „auf der grünen Wiese“. Dazu gehörten die Nutzung von Baulücken in bereits bebauten Gebieten (die ja auch in Wetter mit Unterstützung der Grünen erfolgte) ebenso wie ein aktives und intelligentes Gebäudemanagement, das Leerstand vermeide und Altbauten saniere.

Zudem werde den Grünen unterstellt, ihnen wären die Belange abertausender Bürgerinnen und Bürger gleichgültig, da sie sich gegen einen Supermarkt auf dem Demag-Gelände aussprechen. Für die meisten in Grundschöttel lebenden Menschen wäre dieser neue Supermarkt fußläufig nur schwer erreichbar. Damit werde die Versorgung von der Mitte des Stadtteils an den Rand verlagert, was vor allem Menschen ausschließe, die nicht über ein Auto verfügen oder nicht mehr so fit sind. Gerade mit vollen Einkaufstaschen werde die Rückkehr nach Grundschöttel zu einer enormen Belastung: „Den Wunsch nach Erhalt einer Einkaufsmöglichkeit im Zentrum von Grundschöttel teilen die Grünen“, heißt es in der Mitteilung. Und: „Schön wäre es, sich bei der Bewertung des Sachverhalts an den Fakten zu orientieren.“ Für eine ergebnisoffene und breite Diskussion, wie Wetter sich positiv weiter entwickeln kann, sei es hilfreich, wenn man sich gegenseitig die notwendige Wertschätzung entgegenbringe.

