Keine einfache Aufgabe: Der Gewalt widerstehen

Pastor aus Wetter überlegt: Welche Auswege bietet Gott aus dem Dilemma der Gewalt?

Sollen wir zum Schwert greifen?

So wird Jesus von seinen Jüngern gefragt, als die religiösen Machthaber mit Waffen anrücken, um ihn gefangen zu nehmen. Die nächtliche Szene am Ölberg droht zur gewalttätigen Auseinandersetzung zu werden. Jesus gebietet Einhalt „Halt! Hört auf!“ (Lukas 22, 51) und muss einen Verletzten heilen. Die Finsternis übt ihre Macht aus, greift nach ihm und seinen Freunden. Jesus will den schweren Weg ans Kreuz nicht gehen und seine Freunde wollen zum Schwert greifen und dreinschlagen. Groß ist die Versuchung, auszuweichen und Gewalt anzuwenden.

Vielleicht die einfachste Lösung. Und was soll man tun außer Gleiches mit Gleichem zu vergelten? Wie den Freund vor der Gefangennahme schützen und trotzdem ohne den Einsatz des Schwertes auskommen? Jesus und seine Freunde stecken in einem Dilemma. Sie sind gezwungen, sich zwischen zwei gleichermaßen schweren Wegen zu entscheiden.

Nicht immer ist im Moment der Entscheidung abzuschätzen, wohin der jeweilige Weg führt. Wir Menschen können die Folgen unseres Handelns selten genau einschätzen. Beängstigend wird dieser Gedanke, wenn wir ihn auf die augenblickliche Weltsituation übertragen. Was ist der richtige Weg angesichts der Klimakrise, dem Ukrainekrieg und den Herausforderungen der Globalisierung? Die Macht der Finsternis verstellt uns den Blick auf eine hoffnungsvolle Zukunft, jede Entscheidung birgt Risiken. Da möchten wir manchmal mit einem Schwerthieb die Schwierigkeiten auflösen und uns mit Gewalt befreien. Da suchen wir nach bequemen und schnellen Lösungen und spüren zugleich: Die wird es kaum geben, zumindest sehe ich sie nicht.

Vielleicht haben auch Jesus und seine Freunde in jener Nacht am Ölberg keinen Ausweg gesehen und jeder hat auf seine Weise versucht, mit der eigenen Ratlosigkeit umzugehen. Der eine mit der Bitte an Gott „lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen“, die anderen mit dem schnellen Griff zum Schwert. Sie stecken alle in einem Dilemma und müssen sich doch entscheiden.

Auch manche Gespräche und Entscheidungen unserer Tage stehen unter dem Vorbehalt, dass wir zwar nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden können, aber letztlich nicht die Herren der Geschichte sind. Erst recht können wir kaum über die Entscheidungen unserer Mitmenschen urteilen. Neben aller gebotenen Vorsicht steht uns vielleicht auch Demut gut zu Gesicht. Vermeiden wir, wenn eben möglich, Gewalt und beten wir zu Gott. Jesus will, dass wir friedliche Wege finden. Und Gott hat den Menschen immer wieder solche Wege gezeigt.

Johann-Christian Grote ist Pfarrer in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Wetter.

