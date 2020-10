Keine Lösung fürs Parken in Herdecker Straße Am Zickenkamp

„Die Straße ist bautechnisch eine Katastrophe. Mit Dank an den alten Stadtbaudirektor, dass er diesen Mist gebaut hat“, befand Peter Gerigk (Grüne) beim Blick auf die Straße am Zickenkamp. Zum Ortstermin waren er und die weiteren Mitglieder der Verkehrskommission sowie Ilka Biegota und Christian Suberg vom Herdecker Ordnungsamt gekommen, um die problematische Verkehrs- und Parksituation persönlich in Augenschein zu nehmen. Und um eventuell eine Lösung zu finden.

Beschwerde bringt Stein ins Rollen

Rückblende. Anwohnerbeschwerden hatten vor Wochen den Stein ins Rollen gebracht und die Stadtverwaltung Anfang September dazu veranlasst, mit Halteverbotsschildern auf beiden Straßenseiten auch optisch sichtbar zu machen, was rechtlich ohnehin ein klarer Fall ist: Parkt ein Auto an einer Seite, hat ein Feuerwehrfahrzeug nicht mehr genügend Platz auf der Fahrbahn. Bei einigen Anwohnern war die Aktion der Verwaltung auf Kritik gestoßen; sie fühlten sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ohne Vorankündigung seien die Schilder installiert worden, die das Halteverbot bisher auf die Zeiten der Fahrbahnreinigung reduziert hatten. Ein Vor-Ort-Termin der Verwaltung mit der Feuerwehr hatte das Problem überdeutlich gemacht: Wenn etwa der Leiterwagen seine Stützen ausfährt, um Menschen zu retten, kann im Zickenkamp nicht noch ein Auto stehen.

Empfehlung für die Straße Auf den Brennen Auf den Brennen sollen, so die Empfehlung der Verkehrskommission, auf der asphaltierten Fläche zwei zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. Die beiden nächstgelegenen Parkplätze zum Kita-Eingang werden mit einem Parkverbot während der Kita-Betriebszeiten gekennzeichnet. Anwohner können dann abends und an Wochenende weiterhin dort parken. Eltern können auf diesen Plätzen aber kurz anhalten, um Kinder zur Kita zu bringen bzw. abzuholen.

Nun also schaute sich die Verkehrskommission die Situation an. „40 Jahre gab es hier kein Problem“, meinte ein Anwohner. Woraufhin Ulrich Schwellenberg (SPD) erwiderte, dass aber nun ein Anlieger nicht mehr aus seiner Ausfahrt herausgekommen sei, was die Verwaltung wiederum zum Handeln veranlasste. Peter Gerigk regte an, aus Fahrbahn und Bürgersteigen eventuell eine Mischfläche zu machen. Weil Straßenausbaumaßnahmen mit Kosten verbunden seien, führte er das Beispiel Schraberg an: „Da haben die Leute zusammengeschmissen und dann eine solche Mischfläche aus ihrer Straße gemacht.“ Ob am Ende durch bauliche Veränderungen die vorgeschriebene Straßenbreite erreicht werden und maximal zwei oder drei Parkplätze entstehen können, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Liberaler sieht kaum Spielraum

Christopher Huck (FDP) konnte kaum Spielraum sehen: „Bevor wir entscheiden, müssen wir wissen, was überhaupt umsetzbar ist und was das kostet.“ Das auszurechnen, so Ordnungsamtsleiterin Ilka Biegota, sei wiederum eine Aufgabe für Andreas Schliepkorte von den Technischen Betrieben. Beim Ortstermin anwesend war auch Ilka Siebgen, eine von zwei Tagesmüttern aus der Straße. Ihren Vorgarten aufzugeben, um Parkraum zu schaffen, „ist für mich keine Option“, betonte die Herdeckerin. Sie hat zwar eine lange Einfahrt neben ihrem Haus, „aber mein Mann muss morgens losfahren, wenn die Kinder kommen. Das heißt, die Tageseltern würden ihn zuparken, wenn sie hinter ihm in unserer Einfahrt parken.“ Nachdem Christian Suberg sich das geräumige Grundstück angeschaut hatte, meinte sie, es sei wohl doch eher ein Luxusproblem.

Viele Fragen offen

Eine Lösung für den Zickenkamp hat die Verkehrskommission am Ende nicht gefunden. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, aus baulicher Sicht nach Möglichkeiten zu suchen. Jan Schaberick als Vorsitzender der Verkehrskommission fasste zusammen: „Wenn wir Parkplätze schaffen wollen, muss an anderer Stelle die Straße verbreitert werden. Und es muss die Frage nach den Eigentumsverhältnissen geklärt werden, wenn das Schrammbord, also der Bürgersteig, wegfällt. Und ist das alles umzulegen auf die Anwohner?“ Ebenfalls solle Rechtsdezernent Dr. Lars Heismann noch einmal prüfen, ob es möglich sei, die Schilder wieder zu entfernen. Was aber an der Rechtslage nichts ändere.

Keine Einzelfalllösung gesucht

Positioniert habe sich die Verkehrskommission dahingehend, dass das Gesamtproblem in Bezug auf alle anderen Straßen angegangen werden müsse: „Es gibt andere Straßen mit vergleichbarem Problem. Es besteht Einvernehmen, dass hier keine Einzelfalllösung gesucht werden soll, sondern alle anderen Straßen ebenfalls in den Blick genommen werden.“ Nun muss sich der Bauausschuss in neuer Zusammensetzung in der nächsten regulären Sitzung mit diesem Thema befassen.