Keine Papiere: Geldstrafe für Algerier ohne Aufenthaltsrecht

Wetter. Wiederholt wurde ein 26-jähriger Algerier, der in Wetter lebt, ohne Papiere erwischt. Jetzt hat das zumindest finanzielle Konsequenzen.

Ausweisdokumente besitzt ein 26-jähriger Mann aus Algerien, der mittlerweile in Wetter lebt, nicht – und deshalb macht er sich strafbar. Jeden Tag aufs Neue. Nun hätte er sich wegen illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland verantworten sollen, der Mann erschien jedoch nicht vor dem hiesigen Amtsgericht. Teuer wurde es für ihn trotzdem.

Strafbefehl in Abwesenheit

Laut Anklage besitzt der Mann weder einen Pass noch einen Ersatz oder einen Aufenthaltstitel. Und somit dürfte er nicht in Deutschland sein. Ein Umstand, der ihm nach einer einschlägigen Vorverurteilung auch durchaus bewusst gewesen sein dürfte. Geändert hat er aber offenbar auch nichts. So hielt er sich laut Anklage seit März 2022 weiter unerlaubt in Wetter und zum Teil auch in Dortmund auf – und wurde erwischt.

Jetzt hätte sein Fall vor dem Amtsgericht hier in Wetter verhandelt werden sollen. Bei Aufruf der Sache betrat jedoch lediglich der als Zeuge geladene Beamte der Bundespolizei den Saal. Der 26-Jährige fehlte unentschuldigt. Unter diesen Umständen wurde ein Strafbefehl mit 60 Tagessätzen à 15 Euro Geldstrafe erlassen.

