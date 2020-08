Keine weiteren Infektionen bei Ewald Dörken AG

Die Mitarbeiter sind am eigens eingerichteten Testzentrum bei Dörken auf Corona getestet worden.

Herdecke. Positive Nachrichten der Dörken AG: Alle auf Corona getesteten Mitarbeiter des Unternehmen erhielten einen negativen Bescheid.

Große Erleichterung bei der Ewald Dörken AG: Unter den 111 Erst- und Zweitkontakten, die sich am vergangenen Mittwoch einem Coronatest unterzogen haben, gab es keine weiteren Infizierten.

Alle 55 Kontaktpersonen dritten Grades, die sich freiwillig testen ließen, erhielten ebenfalls einen negativen Befund. Ein Testergebnis ist aufgrund von Ungenauigkeiten bei der Probenentnahme nicht verwertbar. Dieser Mitarbeiter muss noch einmal getestet werden. Alle negativ Getesteten wurden über ihr Ergebnis informiert und können am Montag in das Unternehmen zurückkehren. Dass die Ergebnisse so schnell vorlagen, ist laut Unternehmen auch darauf zurückzuführen, dass es Laborkapazitäten gebucht hatte.

Trotzdem werden die weitreichenden und strengen Schutzmaßnahmen, die seit Freitag wieder in Kraft sind, weiter aufrechterhalten. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir jetzt Klarheit haben und dass die Testungen keinen weiteren Infektionsfall ergeben haben. Nicht zuletzt durch unsere schnellen und konsequenten Maßnahmen ist es uns wohl gelungen, das Infektionsgeschehen gleich zu Beginn der Kette einzudämmen“, freut sich Stefan Ganzke, Leiter des Unternehmensstabes. „Dennoch wollen wir sicher gehen und halten uns – auch angesichts der Reiserückkehrer-Thematik und der steigenden Infektionszahlen – bis auf Weiteres an das am Donnerstag beschlossene Maßnahmenpaket.“ Danach hat die Arbeit im Homeoffice wieder höchste Priorität.

Die verbliebenen Mitarbeiter vor Ort dürfen das Unternehmen nur durch zugewiesene Zugänge betreten und sich ausschließlich in ihrem Arbeitsbereich bewegen. Die Teilnahme an unternehmensübergreifenden Aktivitäten wie Betriebssport sind untersagt. Das Betriebsrestaurant wurde auf einen To-Go-Betrieb umgestellt. Kunden- und Fremdfirmenbesuche sind jedoch weiterhin möglich. Der Unternehmensstab ist weiterhin durchgängig besetzt, um die Situation zu überwachen. Notwendige Maßnahmen werden von dort aus zentral gesteuert und kontrolliert.

Rückblick: In der vergangenen Woche hat der Unternehmensstab der Ewald Dörken AG zwei Corona-Infektionsfälle am Standort Herdecke gemeldet. Ein Mitarbeiter aus dem Bereich der Dörken Coatings kam aus dem Urlaub zurück und zeigte einen Tag vor Arbeitsbeginn Erkältungssymptome. Er wurde deshalb von seiner Führungskraft umgehend zum Hausarzt geschickt und positiv getestet. Der erkrankte Mitarbeiter war nach seinem Urlaub zwar noch nicht im Unternehmen, er hatte jedoch familiäre Kontakte zu einem weiteren Mitarbeiter, der ebenfalls positiv getestet wurde. Dies wiederum hatte Auswirkungen auf größere Kreise im Unternehmen.