Kellerbrand vermutet: Feuerwehr Wetter rückt aus

Mitsamt der Drehleiter aus Grundschöttel rückte die Freiwillige Feuerwehr Wetter am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr zur Burgstraße 1 aus. Dort breiteten sich Rauch und Qualm vom Keller durch das Treppenhaus in die oberen Etagen aus. Die Einsatzkräfte evakuierten zunächst die Bewohner und vermuteten zunächst einen Kellerbrand. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki konnten die Feuerwehrleute dann aber schnell die Ursache des Rauchs ausfindig machen: In einem Lichtschacht zwischen Kiosk und Eisdiele brannten Laub und Unrat; der Qualm breitete sich von dort durch den Keller im Haus aus. Nachdem der kleine Brand gelöscht war, lüftete die Feuerwehr noch das Gebäude und konnte danach den Einsatz beenden.

