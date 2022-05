Im offenen Gully stecken geblieben: Die Feuerwehr hilft in der Königstraße.

Feuerwehr Kellerräume in Wetter geflutet - Pkw bleibt im Gully stecken

Wetter. Ein Pkw blieb mit einem Hinterrad im offenen Gully stecken. Außerdem liefen Montagabend mehrere Keller voll. Die Feuerwehr hatte viel zu tun.

Sieben Mal musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter am Montagabend ausrücken. Wegen des Starkregens wurde die Löscheinheit Volmarstein um 18.24 Uhr in die Heilkenstraße gerufen. Dort waren mehrere Kanaldeckel herausgespült worden. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte setzten sie wieder ein, kontrollierten und reinigten die Straßeneinläufe. Anschließend übergaben sie die Einsatzstelle an den Bereitschaftsdienst der Kanalabteilung vom Stadtbetrieb; der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Im Gully stecken geblieben

Um 18.35 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter zu auslaufenden Betriebsmitteln auf der Königstraße alarmiert. Dort war ein Pkw mit seinem rechten Hinterrad in einem offenen Gully stecken geblieben und hatte sich dabei die Ölwanne beschädigt. Die auslaufenden Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut. Der Bereitschaftsdienst des Stadtbetriebs stellte Warnschilder auf; die kontaminierte Fläche wurde durch eine Reinigungsfirma vom Öl gereinigt. Ein Abschleppunternehmen musste das beschädigte Fahrzeug abtransportieren. Für die Dauer der Arbeiten war die Königstraße in dem Bereich komplett gesperrt. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet.

Während des laufenden Einsatzes wurden die Helfer von Anwohnern auf zwei vollgelaufene Keller in der Königstraße aufmerksam gemacht. Der Einsatzleiter teilte die Einsatzstellen. In einem Kellerraum waren aber seitens der Feuerwehr keine Maßnahmen mehr erforderlich; der zweite Keller konnte mittels Tauchpumpe und Wassersauger vom Wasser befreit werden.

Drei Kellerräume geflutet

Die Löscheinheit Grundschöttel rückte zu einem vollgelaufenen Keller in der Schöntaler Straße aus. Dort waren drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses gut 60 cm mit Wasser geflutet. Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus den Kellerräumen entfernt und die Einsatzstelle nach einer guten Stunde an den Hauseigentümer übergeben. Durch das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug wurden noch mehrere Kanalabdeckungen auf der Grundschötteler Straße wiedereingesetzt.

Weiterhin führten Einsatzkräfte in der Ringstraße und der Bismarckstraße noch Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, bis Rettungswagen und Notarzt an den Einsatzstellen eingetroffen waren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter