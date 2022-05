„Kiddical Mass“: Fahrrad-Spaß und eine Runde durch Wetter

Die Fahrrad-Aktion „Kidical Mass“, die am Sonntag nicht nur in Wetter stattfand, sollte Kindern Spaß machen.

Wetter. Die Premiere von „Kiddical Mass“ in Wetter betrachten die Organisatoren als Erfolg. Der Kinder-Spaß stand im Vordergrund, doch es geht um mehr.

Angesichts von mehr als 70 Teilnehmern in Wetter betrachten die Organisatoren vom RSC Tretlager und dem Verein Gundermann & Kinder die „Kiddical Mass“-Premiere als vollen Erfolg. „Wir konnten eine hervorragende Runde durch Altwetter und das Schöntal drehen. Die Kinder waren sehr schnell oder die Strecke zu kurz, daher haben wir nur 30 Minuten über beide Ruhrbrücken zum Seeplatz benötigt“, so Mitorganisator Raphael Pfaff.

Eine Neuauflage der Kinderversion der „Critical Mass“, die jeden ersten Freitag im Monat in Wetter stattfindet, ist laut Pfaff angedacht. „Im nächsten Jahr werden wir wieder eine Kiddical Mass veranstalten und dann eine längere Strecke wählen, vielleicht nach Wengern.“

Hintergrund der Aktion war, dass die derzeitige Berkehrslage in Wetter Fußgänger besonders hart trifft. Der Weg über die Ruhr verlängert sich für sie um mehr als einen Kilometer, also etwa 15 bis 20 Minuten. Zugleich gebe es hier immer noch keine Fahrradinfrastruktur, die die Alltags-Nutzung des Rads als Verkehrsmittel und insbesondere Kinder in ihrer Mobilität fördere.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter