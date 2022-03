Kinder bauen in Wengern Lego-Stadt mit über 70.000 Steinen

Kürzlich entstand im Evangelischen Gemeindehaus in Wengern eine große Lego-Stadt. 31 Kinder konnten dort mit zahlreichen Spielsteinen Häuser, Straßen und mehr aufbauen.

Wengern. Im Evangelischen Gemeindehaus Wengern halfen Ehrenamtler, damit Kinder im Corona-Zeitalter mit über 70.000 Lego-Steinen eine Stadt bauen konnten.

Ein Hochhaus mit vielen Stockwerken, ein Yachthafen und ein Flughafen: Kürzlich konnten 31 Kinder im Evangelischen Gemeindehaus in Wengern mit mehr als 70.000 Lego-Steinen ihre eigene kleine Stadt aufbauen.

Möglich machten dies Knut und Margarete Ahlborn vom Kids-Team in Hagen. Nachdem eine andere Gemeinde einen Termin kurzfristig nicht annehmen konnte, war Sebastian Zelder als Jugendreferent in Wengern laut Mitteilung schnell dabei, das Projekt kurzfristig umzusetzen. Innerhalb einer Woche standen die Planungen, Mitarbeitende sagten zu – und drei Wochen später konnte es losgehen.

Jugendliche unterstützen

Alle Beteiligten waren den Angaben zufolge vom Projekt „Lego-Stadt“ sofort begeistert. „Ein besonderer Dank geht hier an die jugendlichen ehrenamtlichen Helfer, ohne die ein solches Projekt nicht möglich wäre“, sagt Sebastian Zelder. „Natürlich ist es unter Pandemiebedingungen schwierig, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Aber wir denken, dass es für die Kinder sehr wichtig ist, in dieser schweren Zeit ein solches Erlebnis mitzunehmen.“

Die Mitarbeiter des Kids-Teams, deren Arbeit ausschließlich durch Spenden finanziert wird, setzen sich dafür ein, dass Kinder auf spielerische Weise die gute Botschaft von Jesus hören und erleben können. „Wir wollen den Kleinen von Gott und Jesus erzählen. Kindern den Glauben näher zu bringen, das ist unser Ziel – und dabei arbeiten wir mit Kirchengemeinden und kirchlichen Gruppen zusammen“, erklärt Knut Ahlborn.

Familiengottesdienst zum Abschluss

„Wir hatten den Mut, das Projekt anzugehen. Und für alle war es eine Freude; trotz des stürmischen Wetters ist alles sehr gut gelaufen. Den Kindern auf diese Weise den Glauben und die Liebe Gottes näherzubringen, kann nachhaltig wirken“, sagt Sebastian Zelder.

Gefragtes Angebot Die Termine für die „Lego-Stadt“, die in unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland gastiert, sind laut Mitteilung bei den Kirchengemeinden sehr gefragt und demnach fast immer schon bis zu zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Das Kids-Team ist der Missionsgemeinschaft DMG mit Sitz in Sinsheim angeschlossen.

Ein besonderer Höhepunkt zum Abschluss war der Familiengottesdienst am Sonntag mit Eltern und vielen Kinder, in dem es um das Suchen und Finden nach Gott ging. Im Anschluss konnten die Besucher die im Gemeindehaus aufgebaute Stadt besichtigen, ehe die Lego-Welt mit viel ehrenamtlicher Hilfe für den nächsten Einsatz wieder in die Einzelteile zerlegt wurde.

