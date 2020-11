Kinder spielen in Grundschöttel unter imposanten Eichen

Vor ein paar Tagen war am Abendhimmel ein Gewitter zu beobachten. Automatisch dachte ich an das Sprichwort „Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen“. Diese Volksweisheit ist in den Köpfen vieler verankert. Und das, obwohl sie gar nicht wahr ist. Nicht nur Eichen, sondern alle Bäume sollten bei Gewitter gemieden werden. Ist ein Aufenthalt im Freien bei Gewitter unumgänglich, wird zu mindestens zehn Metern Abstand zu Bäumen geraten.

Bis zu 1000 Jahre alt

Nun gehen wir nicht auf Abstand, sondern ganz nah dran – ohne Maske. Und zwar an die Eiche. Wer unter einer alten Eiche steht, spürt die Imposanz, die von dem bis zu 40 Meter hohen, weit ausladenden, lichtliebenden Baum ausgeht. Um den Stamm zu umfassen, benötigt man nicht selten mehrere helfende Hände. Wenn wir berücksichtigen, dass Eichen bis zu 1000 Jahre alt werden können, lässt uns das ehrfürchtig in ihre Kronen blicken.

Eiche auf dem Spielplatz

Die dicken und knorrigen Äste sind nicht nur im Sommer eine Erscheinung, sondern strahlen auch im nebligen Herbst und im blattlosen Winter eine besondere Atmosphäre aus. Wie viele Kinder haben die Eichen auf dem Spielplatz der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Grundschöttel wohl schon spielen und aufwachsen sehen? Oder sollte die Frage eher nach Generationen lauten?

Kraft und Stärke

Weltweit existieren rund 400 Eichenarten, die überwiegend auf der nördlichen Halbkugel verbreitet sind. In vielen alten Religionen, Mythen und Sagen spielt die Eiche eine große Rolle, stets als Symbol für Kraft und Stärke. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb Teile der Eiche häufig in Wappen oder als Symbol bei Auszeichnungen herangezogen werden. Wer kann sich zum Beispiel noch an das letzte Ein-Pfennig-Stück erinnern? Auf seiner Rückseite war ebenfalls ein Eichenblatt graviert.

Teil des kultischen Lebens

Bei den Kelten und Germanen war die Eiche wichtiger Bestandteil des kultischen Lebens. Ähnlich wie die Linde, galt der Baum als Treffpunkt für Gerichtsverfahren und wichtige Versammlungen. Das wasserresistente, feste Eichenholz wurde schon früh für den Schiff- und Fachwerkbau sowie für Wein- und Whiskyfässer verwendet.

Auch für die Biologie ist die Eiche ein Baum mit funktionaler Bedeutung. Im Alter von 20 bis 40 Jahren blüht der Baum erstmalig. Dann öffnen sich im Frühling kleine Blüten und ziehen viele Insekten an. Eichen beheimaten geschätzt 400 Schmetterlingsarten und schenken etwa 100 weiteren Insekten ein Zuhause. Im Herbst und Winter erfreuen sich Vögel, Nagetiere und Wild an den gehaltvollen Eicheln. Die Nussfrüchte sind reich an Kohlenhydraten und Proteinen. Die Bitterstoffe machen sie für den Menschen allerdings ungenießbar und leicht giftig, weshalb sie gründlich verarbeitet und von Bitterstoffen befreit werden müssten.

Ersatz für Kaffee und Mehl

Im Mittelalter stellte man aus ihnen in aufwendigen Verfahren Mehl- und Kaffee-Ersatz (Muckefuck) her. In Deutschland besitzt die Eiche einen Waldanteil von ca. zehn Prozent. Dabei handelt es überwiegend um die einheimischen Arten Stiel- und Traubeneiche. Die wesentlichen Erkennungsmerkmale einer Eiche sind die Nussfrüchte, die gefurchte Borke und die gestielten, gelappten Blätter. Es lohnt sich also, mal näher an eine Eiche heranzutreten und den Blick nach oben schweifen zu lassen. Es wirkt.

Zur Autorin

Die Volmarsteiner Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz bietet seit Herbst 2018 verschiedene Ausflüge in Natur und Wald in Wetter an.

Die Mutter von zwei Kindern will vor allem dem Nachwuchs spielerisch die Vielfalt von Flora und Fauna erklären.

Bei Fragen steht sie unter janina.peitz@gruenschnabel-natur.de zur Verfügung.