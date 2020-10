Kinderpornografie: Erpressungsversuch in Wetter verhandelt

Ein Bekannter schickte ihm Bilder, die er offenbar gar nicht besitzen und schon gar nicht verbreiten durfte. Mit diesen Fotos sollte der Wetteraner den Absender anschließend unter Druck gesetzt und Geld von ihm gefordert haben. Das brachte dem 47-Jährigen nun ein Verfahren wegen versuchter Erpressung ein.

Monatlich 150 Euro

Offenbar handelte es sich bei den Bildern, die der Wetteraner 2017 von dem Bekannten erhielt, um Kinderpornografie. Und genau damit, so zumindest der Vorwurf gegen den 47-Jährigen, sollte er den Anderen versuchsweise erpresst und eine monatliche Zahlung von 150 Euro gefordert haben. Nun befasste sich das hiesige Amtsgericht mit dem Fall – wenn auch nur kurz. In Anbetracht der Tatsache, dass der Vorfall über drei Jahre zurücklag, die Tat im Versuchsstadium steckenblieb und der Mann aus Wetter zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, regte er die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 250 Euro Geldbuße an.

Verteidiger zweifelt

Dem stimmte der Wetteraner zu, auch wenn sein Verteidiger Zweifel hatte, ob es sich wirklich um einen Erpressungsversuch handelte. „Er wollte den ärgern, er wollte den ins Boxhorn jagen.“ Auch sei der Vorschlag einer Geldzahlung von dem Anderen gekommen. Sein Mandant schien indes froh zu sein, mit der Sache abschließen zu können und versicherte, die Auflage bis Mitte Oktober zu erfüllen.