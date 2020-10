Kinderschutzbund Wetter verkauft Adventskalender mit Losen

So sieht der neue Adventskalender aus: Kinderschutzbund-Vorsitzende Birgit Geis hofft auf viele Abnehmer. Der Verkaufserlös fließt in die Vereinsprojekte. Und auf die Käufer warten wieder Gewinne.

Wetter. Beim Kinderschutzbund Wetter gibt es einen Adventskalender, mit dem man Gutes tun und gewinnen kann. Hier sind alle Infos dazu.

Es ist wie eine kleine Reise durch Wetter in einer weihnachtlichen Winterlandschaft: Die heimische Künstlerin Isaura Gomes hat für den aktuellen Adventskalender des Kinderschutzbundes eine Collage gestaltet, in der sie markante Motive aus allen Ortsteilen der Harkortstadt in winterliche Szenen eingearbeitet hat. Vorm alten Bahnhof Albringhausen schnaubt eine Dampflok, dicker Schnee bedeckt die Burgruine Volmarstein und den Leimkasten in Wengern. Rentiere, Kinder und der Nikolaus geben sich an dem Obelisken im Blumental, der den Mittelpunkt Wetters markiert, ein Stelldichein. Auch der schöne Blick auf Alt-Wetter von der Hagener Seite des Harkortsees aus fehlt nicht in dieser Komposition.

Verkaufsstellen in Wetter weggebrochen

„Weil Wetter in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, wollte ich für das Adventskalenderbild alle Stadtteile bedenken“, so Isaura Gomes zu ihrer Arbeit. Sie hat bislang übrigens alle neun Adventskalender-Motive für den Kinderschutzbund Wetter gestaltet. Birgit Geis, Vorsitzendes des Kinderschutzbundes Wetter, ist froh, dass sie den Sponsoren-Kalender trotz Corona wieder allen Bürgern in Wetter anbieten kann. Wobei sie sich große Sorgen um den Verkauf macht, weil Verkaufsstellen weggebrochen seien. „Die Kirchen zum Beispiel können und nur bedingt unterstützen, weil die Gemeindearbeit weggebrochen ist. Manche Geschäfte nehmen weniger Kalender, weil die Kundenfrequenz nicht so hoch ist“, sagt Birgit Geis. Und wer keine Möglichkeit habe, eine der Verkaufsstellen zu erreichen, dem macht Birgit Geis ein Angebot: „Ältere Menschen können anrufen; ihnen würde ich den Kalender auch vorbeibringen.“ Kein Problem sei es hingegen gewesen, Sponsoren zu finden: „Davon waren wir positiv überrascht. Alle waren schnell bereit, uns wieder zu unterstützen“, so die Wetteranerin weiter. Es gebe einen Grundstamm an Sponsoren, der von Anfang an dabei sei: „Die Fluktuation ist klein, was die Arbeit für uns erleichtert.“

1500 Exemplare

Der Adventskalender 2020 des Kinderschutzbundes ist in einer Auflage von 1500 Exemplaren gedruckt worden. Digitalisiert wurde das von Isaura Gomes gestaltete weihnachtliche Motiv von Matthias Krahn (artservice und freunde). Mit dem Kauf eines Kalenders unterstützen Bürger die Projektarbeit des Kinderschutzbundes – der Erlös aus fließt zu 100 Prozent in Projekte wie die Ferienaktion „Die Waldmaus ist los“.

Verlosung mit Notar

Doch damit nicht genug: Wer einen Kalender kauft, hat damit selbst auch die Chance auf einen schönen Gewinn. Alle verkauften Kalender werden in die Verlosung gegeben, wobei an jedem Tag im Advent vier bis fünf Gewinne gezogen werden. Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges unter notarieller Aufsicht.

Jeder Kalender hat eine Losnummer von 1 bis 1500, die im Innenteil zu finden ist. Es werden 113 Gewinne ausgespielt. Sämtliche Gewinne (darunter Einkaufs- und Restaurantgutscheine und viele mehr) wurden von Einzelhändlern und Unternehmen aus Wetter zur Verfügung gestellt. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich in der Lokalzeitung bekannt gegeben. Sie können aber auch unter www.kinderschutzbundwetter.de eingesehen werden, und hängen zusätzlich in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes an der Bismarckstraße 29 aus.

Alle Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders in der Geschäftsstelle bis zum 31. Januar abgeholt werden. Andere Abholstellen oder Termine sind bei den entsprechenden Gewinnen zusätzlich vermerkt.