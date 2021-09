Kindersterblichkeit Sierra Leone: Krankenhaus Herdecke hilft

Herdecke. Stärkung der Müttergesundheit und Senkung der Kindersterblichkeit: Ein Team vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke reist nun nach Sierra Leone.

Ein sechsköpfiges Team aus dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ist am Sonntag mit dem Verein L’appel Deutschland nach Sierra Leone gereist. Das Ziel: die Kindersterblichkeit senken.

Im Rahmen des Projektes PEAST (Paediatric Emergency Course and Advanced Skill Training) wollen die Herdecker gemeinsam mit Vereins-Mitstreitern von L’appel vor Ort Mitarbeitende aus dem Magbenteh Community Hospital in Makeni in der Kindernotfallversorgung schulen. Ein Schwerpunkt werde dabei die Vermittlung von theoretischem und praktischem Fachwissen in der sogenannten Triage sein – einem Verfahren zur Priorisierung medizinischer Hilfeleistung bei unzureichenden Ressourcen, zum Beispiel aufgrund einer unerwartet hohen Anzahl an Patienten. Die Kindernotfallversorgung und die Behandlung von Frühchen sollen ebenso im Fokus der Schulungen stehen.

PEAST ist ein Unterprojekt des Programmes Stärkung der Müttergesundheit und Senkung der Kindersterblichkeit in Sierra Leone, das 2020 von L’appel Deutschland ins Leben gerufen wurde und finanziell durch die Initiative Klinikpartnerschaften unterstützt wird. Nach dem Start im November 2020 folgen nun die Kurse sechs bis neun von insgesamt zwölf Schulungen, die bis 2022 zu unterschiedlichen Themen im Magbenteh Community Hospital stattfinden. Inzwischen wurden bereits mehr als 120 Fachkräfte in Makeni geschult, von Anfang an sind Mitarbeiterende aus dem Gemeinschaftskrankenhaus in das Projekt involviert.

Tabea Willmeroth, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin von der Kinderintensivstation in Ende und Pflegepädagogin, ist fünfeinhalb Wochen vor Ort und erweitert das Ärzteteam als erste Pflegefachkraft. „Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Auf unserer Intensivstation sind wir technisch bestens ausgestattet, eine Triage zur Patienten-Behandlung ist hier kaum nötig. Zudem möchte ich das Stillmanagement unterstützen: Wenn Mütter in Sierra Leone nicht stillen können, bedeutet das oft, ein Kind zu verlieren. Gerade hier kann man aber schon mit wenigen Maßnahmen sehr viel erreichen.“ Im Gepäck hat sie bereits Spenden wie Stillhütchen oder Milchpumpen, die sie selbst organisiert hat.

Erstes Projekt in Ruanda

Der Verein L‘appel wurde 2012 von Studenten der Universität Witten/Herdecke gegründet. Ziel: Gesundheit und Bildung verbessern. 2012 startete das erste Projekt in Ruanda: In Zusammenarbeit mit der Regierung konnte dort eine Gesundheitsstation aufgebaut werden. Zudem wurde ein Stipendienprogramm ins Leben gerufen, das nach dem Vorbild des „Umgekehrten Generationenvertrages“ entwickelt wurde. Dies ermöglicht ein Zugang zum Studium, in dem Studiengebühren von Absolventen übernommen werden – eine Generation ermöglicht der nächsten auf diese Weise das Studium.

Als 2014 das Ebola-Virus in Sierra Leone ausbrach, waren Dr. Nicolas Aschoff (damals noch Medizinstudent) sowie zwei Kommilitonen für ein Praktikum in Sierra Leone. Weil die verantwortlichen Ärzte alle das Land verließen, übernahmen die drei kurzerhand die medizinische Versorgung am Magbenthe Community Hospital und bauten (nach dem Konzept von Ärzte ohne Grenzen) eine Isolierstation auf, um den dort lebenden Menschen zu helfen.

„Diese Aktion hat damals viel Aufmerksamkeit erregt. Durch die zahlreichen Spenden konnten wir ein Konzept entwickeln, um gezielt Personal im Krankenhaus ausbilden und die zu Kindergesundheit verbessern“, erklärt Dr. Nicolas Aschoff, Vorstand und Projektleiter von L’appel Deutschland sowie Assistenzarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus.

Jeder Euro ist willkommen Wer die Arbeit des Vereins L’appel Deutschland finanziell unterstützen möchte, kann dies über ein Spendenkonto tun. Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft: L’appel Deutschlande.V., IBAN: DE88370205005555 5444 41, BIC: BFSWDE33XXX.

Evaluiert wird das Projekt in Kooperation mit der Initiative Weltgesundheit und der Friede-Springer-Stiftungsprofessur für globale Kindergesundheit der Uni Witten/Herdecke. „Durch die Auswertung der Fragebögen konnten wir zeigen, dass die PEAST-Kurse eine signifikante Verbesserung der Wissensvermittlung in einer kurzen Zeitspanne erzielen sowie nachhaltig umgesetzt werden. Das bestätigte auch das persönliche Feedback des geschulten Personals“, so Dr. Aschoff.

