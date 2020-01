In der letzten Vorstellung in 2019 konnte die Filminitiative Herdecke den 10.000sten Gast des Jahres im Kino ONIKON begrüßen. Elke Ruhwedel aus Hagen erhielt am Sonntagabend vom Vorsitzenden des Filmclubs Friedhelm Schürmann einen Gutschein für zehn Kinobesuche