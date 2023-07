Kino unter freiem Himmel: „Einfach mal was Schönes“

Im Hinterhof des Kulturzentrums Pelmke in Hagen-Wehringhausen startet am Freitag wieder das Frischluftkino unter freiem Himmel. Gezeigt wird „Einfach mal was Schönes“.

Erst lecker Essen, dann einen guten Film genießen und später in der Disco abzappeln: Das sind die Freizeittipps der Redaktion fürs Wochenende.

Kinofreunde brauchen sich am Freitag keine Ausrede einfallen lassen, um ihrem Hobby auch bei dem tollen Wetter frönen zu können. Das Frischluftkino in Wehringhausen startet wieder. Danach könnte es beispielsweise in die Disco gehen, oder aber über das Streetfood-Festival in Herdecke. Am nächsten Mittwoch gibt es dann Weltmusik in Hagen.

Einfach mal was Schönes

In den Sommerferien gehört es schon fast zur Tradition des Kulturzentrum Pelmke und des dortigen Kinos Babylon, dass es Vorführungen unter freiem Himmel gibt. Im Hinterhof werden wieder Stühle aufgebaut, es gibt kühle Getränke und unter den Bäumen findet sich schnell ein lauschiges Plätzchen. Für spätere Stunden ist eine Decke empfehlenswert. Gezeigt wird zum Auftakt der Film „Einfach mal was Schönes“ mit Karoline Herfurth. Bei schlechtem Wetter (Gewitter, Sturm, Starkregen) wird der Film parallel im Kino Babylon und im Saal der Pelmke gezeigt.

Frischluftkino „Einfach mal was Schönes“ in Hagen-Wehringhausen. 14. Juli, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, in Hagen, Beginn um 22 Uhr. Eintritt acht Euro.

80er Hits in Dortmund

Nach so vielen Open-Air-Veranstaltungen wird es kommendem Wochenende mal wieder Zeit für einen gepflegten Tanzabend in der Disco. Bei den vorhergesagten eher gemäßigten Temperaturen bietet sich das auch mal wieder an. Was passt dann besser als ein Abend voller Hits der 80er Jahre? Die „Team 80´s Party“ in der Disco „Oma Doris“ in Dortmund klingt einmal im Monat nach „Tears for Fears“, „Iggy Pop“ oder „Dire Straits“ (uvm.). Also am Freitag mal wieder die Tanzschuhe putzen und ab in die Volmetal-Bahn in Richtung Dortmund.

„Team 80´s“ in der Oma Doris in Dortmund. Fr. 14. Juli, 23 Uhr. Eintritt 10 Euro.

Streetfood und Trödel

Auch in diesem Jahr findet in der Herdecker Innenstadt wieder das beliebte Streetfoodfestival statt. Am kommenden Wochenende kann dabei wieder nach Herzenslust flaniert und probiert werden. An über 20 Ständen quer durch die Altstadt finden die Besucher alles, was das kulinarische Herz begehrt. Am Sonntag wird es dann vermutlich besonders voll: Neben dem verkaufsoffenen Sonntag kann auf dem Antik- und Trödelmarkt rund um den Rathausplatz wieder auf Schnäppchenjagd gegangen werden.

Streetfoodfestival in Herdecke. Vom 14. Bis zum 16. Juli. Eintritt frei. (Sonntag zusätzlich Trödelmarkt und verkaufsoffener Sonntag).

Poetry Slam Open Air

Ein Mikrofon, eine Bühne, sechs Minuten Zeit, eine Publikumsjury - das ist die Sprechstunde im Café Treff° der Werkstadt Witten mit dem Gastgeber und Doktor der gepflegten Poeterey Markim Pause. Am Samstag gibt es wieder ein Special unter freiem Himmel. In einer hoffentlich lauen Sommernacht stellen sich die Slammerinnen und Slammer dem Dichterwettstreit. Wer als Slammer auf der Bühne stehen möchte, kann sich über facebook.com/sprechstundewitten oder per Mail an pause@poesieschlacht.de bewerben. Einfach so vorbeischauen und genießen funktioniert natürlich auch. Der Eintritt beträgt 5 € an der Abendkasse. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Treff° statt.

„Die Sprechstunde“ im Café Treff in der Werkstadt Witten. Samstag, 15. Juli, Einlass: 19 Uhr, Start 20 Uhr. Eintritt fünf Euro.

